El equipo de intervención técnica de apoyo a la familia de Siero atendió a 172 menores en 2025

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández y la psicóloga del equipo, Nancy Fonseca. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, ha presentado este viernes el balance del trabajo del Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia, el EITAF, de Siero relativo a 2025. Este servicio atendió a un total de 95 familias y 172 menores el pasado año.

La finalidad del EITAF es apoyar y complementar a los Servicios Sociales municipales en la ejecución de los programas dirigidos a familias con menores en situación de riesgo, así como mejorar las relaciones familiares y evitar situaciones de desprotección del menor, consiguiendo la permanencia en su medio, y aplicando medidas de protección.

Durante la rueda de prensa la edil ha destacado la importancia que para el Equipo de Gobierno "tiene la labor que desempeñan estos equipos porque hacen que la calidad de vida de nuestras familias sea mucho mejor. No solo vamos a ser un Siero para invertir o un Siero para vivir, sino que somos un Sierro también para las personas y se trata también de dotar a las familias de recursos y de herramientas para poder desenvolverse en su día a día de la mejor manera posible".

Además la psicóloga del equipo, Nancy Fonseca, ha hecho alusión al perfil de los casos con los que trabajan. Lo más habitual son casos de divorcios conflictivos, la repercusión que tiene en los menores; y en edad adolescente, problemas de salud mental, con casos de intentos de suicidio.