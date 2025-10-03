El equipo Wolfast UniOvi Racing Team presenta su nuevo prototipo de moto de competición eléctrica

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo Wolfast UniOvi Racing Team, integrado por 30 estudiantes de la Universidad de Oviedo, ha presentado este viernes en el Campus de Gijón su nuevo prototipo de moto de competición eléctrica con el que participarán en la VIII edición del Concurso Internacional Motostudent que se celebrará entre los días 14 y 19 de octubre en el circuito Motorland Aragón.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha presidido el lanzamiento oficial del prototipo junto al viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, la vicealcaldesa y responsable de Gijón Impulsa, Ángela Pumariega, y el director de Juventud y Proyectos Educativos del Ayuntamiento de Gijón, Carlos Llaca.

Antes de su puesta de largo, el proyecto tuvo que superar diversas fases en formato online, en las que el grupo desarrolló una motocicleta eléctrica y el plan de negocio necesario para impulsarla, según ha relatado la Universidad en nota de prensa.

Aitana Orozco y Álvaro Alonso han sido los encargados de explicar el trabajo y la experiencia que el equipo ha logrado durante el proceso, mientras que Ignacio Tresguerres, Manuel Paz y Jesús Sanz han desgranado las características técnicas del prototipo y sus expectativas de cara a la competición Motostudent, en la que participan 85 equipos procedentes de 19 países.

En la fase final de esta cita internacional que se celebrará en Aragón, los equipos participantes someten a sus prototipos a diversas pruebas estáticas y dinámicas y, finalmente, compiten en una carrera real en el circuito.

PRESTACIONES DE LA MOTO

La moto diseñada tiene un tamaño y unas prestaciones similares a las de una Moto3, pero es de propulsión eléctrica. Se trata de una evolución del anterior prototipo de Wolfast UniOvi Racing Team, que mejora sus prestaciones y la fiabilidad.

Los estudiantes han partido de una serie de especificaciones fijas para todos los equipos (motor eléctrico, neumáticos y pinzas de freno) y han diseñado el resto de la moto utilizando tanto componentes comerciales como de diseño propio.

La moto se ha fabricado y montado en el Campus de Gijón con la colaboración de profesores e investigadores de los Departamentos de Construcción e Ingeniería de Fabricación y de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas.

A nivel técnico, la moto presenta un nuevo inversor de altísimas prestaciones de diseño propio, con electrónica de última generación y software propio, así como de una transmisión mejorada para conseguir mayor fiabilidad.

Con el objetivo de aumentar las prestaciones y disminuir el consumo (un aspecto crucial en un vehículo eléctrico) incorpora una serie de dispositivos aerodinámicos innovadores que modifican los flujos de aire internos y que consiguen una disminución de hasta el 24% en la resistencia aerodinámica al avance, aspecto que se ha confirmado experimentalmente mediante ensayos realizados en el túnel de viento del que la universidad dispone en el Campus de Mieres, gestionado por el proyecto Fórmula Windy.