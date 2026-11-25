Aida Sandoval, interviniendo por videoconferencia - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

OVIEDO/MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Jurado del IV Premio de Novela Fundación Mediterráneo, convocado por la Fundación Mediterráneo con la colaboración de la Universidad de Murcia, ha acordado por unanimidad conceder el premio al original 'Perra vieja', de la escritora gijonesa Aida Sandoval Rodríguez.

La ganadora recibirá 20.000 euros y la novela se publicará en la editorial Pre-Textos, con una tirada inicial de 800 ejemplares. Para la ganadora, que ha intervenido por videoconferencia, recibir el premio es "una inyección de vida recargada de ilusión y de ganas de continuar; un reconocimiento a los años que llevo apostando por contar historias a mi manera".

Sandoval ha señalado que ganar este premio "es un sueño". El jurado, reunido en el Aula de Cultura de Murcia de la Fundación Mediterráneo, ha estado presidido por el catedrático de Literatura Española Francisco Florit e integrado por las escritoras y académicas de la RAE Soledad Puértolas y Clara Sánchez y por el editor Manuel Borrás, que ha participado en las deliberaciones de forma remota.

El fallo se ha dado a conocer este miércoles 25 de noviembre en el Aula de Cultura de Murcia, en un acto retransmitido en directo al que han asistido el presidente de la Fundación Mediterráneo, Matías Pérez Such; la vicepresidenta, Rosa Peñalver; el vicerrector de Comunicación y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, Pedro Hellín, y los miembros del jurado Francisco Florit, Soledad Puértolas y Clara Sánchez. La ganadora ha intervenido por videoconferencia.

Aida Sandoval ha explicado que se presentó al premio porque le parecía "un premio limpio. En mi propia piel os puedo decir que es así", ha añadido, y ha animado a los escritores con una novela trabajada a presentarse.

Para la autora, editar con Pre-Textos "es casi un sueño", y el premio es "una inyección de vida recargada de ilusión y de ganas de continuar, un reconocimiento a los años que llevo apostando por contar historias a mi manera".

La idea de la novela nació tras una visita al centro penitenciario de Villabona (Asturias), donde fue invitada a un taller de lectura para comentar Animales hambrientas. Sandoval ha explicado que en Asturias solo hay un módulo de mujeres, de modo que, sea cual sea el delito, "vas a acabar con las mismas compañeras en ese módulo".

Escribirla le llevó tres años en los que "la historia que me persiguió hasta que logró atraparme". Unir el mundo carcelario femenino con el ganadero, a través de la voz de una veterinaria, le permitió hablar de machismo, de inmigración y de "la justicia al margen de la ley".

Aida Sandoval Rodríguez nació en Gijón en 1978, estudió en la Universidad de Oviedo y trabaja desde hace unos veinte años en el sector agropecuario asturiano, un entorno que, según el jurado, ha alimentado la obra premiada. Es autora de cuatro novelas; las tres más recientes, publicadas por la editorial vallisoletana Difácil: Golpes de memoria (2019), Animales hambrientas (2022), "tal vez una de sus obras hasta el momento más importantes", según Florit, y La muñeca (2023), una crítica social "dura e incómoda". Participa además en programas de animación a la lectura de Proyecto Hombre (Mieres, Oviedo y Gijón) y en centros penitenciarios como el de Villabona.