La Escuela Asturiana de Cooperación Feminista pide más financiación para las organizaciones de mujeres - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La I Escuela Asturiana de Cooperación Feminista ha concluido en Oviedo con un llamamiento a reforzar el apoyo político y financiero a las organizaciones de mujeres para avanzar en igualdad y hacer frente al retroceso de derechos. La declaración final del encuentro alerta del avance de los discursos contrarios a los derechos de las mujeres, la persecución de activistas y defensoras y la reducción de la financiación destinada a promover la igualdad de género.

Las jornadas, tituladas 'Narrativas feministas para una cooperación transformadora', reunieron durante dos días a expertas y representantes de organizaciones de mujeres del sur global y de entidades de la cooperación asturiana. Las participantes han advertido de que los avances logrados en las últimas décadas no son irreversibles y han reclamado una defensa activa de los derechos de las mujeres, treinta años después de la Conferencia de Beijing.

El manifiesto destaca el papel de las organizaciones de mujeres en la defensa de los derechos humanos y reclama una financiación más estable y flexible para sus proyectos, así como una mayor protección para activistas, defensoras y lideresas. También señala la necesidad de reforzar los servicios de atención a las mujeres, prevenir y atender las violencias de género y proteger los derechos sexuales y reproductivos.

La directora de la Agencia Asturiana de Cooperación para el Desarrollo, Beatriz Coto, ha defendido que la cooperación internacional debe respaldar a las organizaciones que impulsan cambios sociales sobre el terreno. "En un contexto de retroceso de derechos y de creciente presión sobre las defensoras feministas, la cooperación internacional debe estar más cerca que nunca de las organizaciones que lideran la transformación social sobre el terreno", ha afirmado.

El encuentro, organizado por la Agencia Asturiana de Cooperación para el Desarrollo en colaboración con la Dirección General de Igualdad y la Coordinadora de ONGD del Principado, ha concluido con el compromiso de consolidar la escuela como un espacio permanente de formación e intercambio entre la cooperación asturiana y las organizaciones de mujeres del sur global. Coto ha señalado que la iniciativa busca mantener las alianzas y promover respuestas comunes desde el feminismo y la cooperación.