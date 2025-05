Espina destaca que por primera vez el Principado cuenta con una Dirección general de FP con dos servicios

OVIEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Lydia Espina ha indicado este martes que nunca antes se había contado con una dirección general de Formación Profesional que tenga dos servicios como la que acaba de nacer. "Creo que vamos en la buena dirección y el objetivo es que cuando termine la legislatura tengamos una de las mejores formaciones profesionales del territorio", dijo la consejera.

Espina ha incidido en que este es "un buen momento" poder hacer un balance en positivo de la formación profesional asturiana y ha incidido en que el curso 25-26 y "lógicamente" habrá novedades como cada curso cuando se presenta y se harán públicos próximamente.

La consejera respondía así a la interpelación de la diputada del PP, Gloria García, que ha cargado contra la gestión que de la Formación profesional está haciendo el Gobierno asturiano.

Ante las críticas de falta de profesorado la consejera ha aludido a la anterioridad la dificultad que existe en todo el territorio nacional en ciertas especialidades por encontrar personas que quieran trabajar o que puedan.

"No tenemos matemáticos, es la realidad, y no tenemos informáticos. No hay personal en todo el territorio. No es exclusivo de Asturias. Hay dificultades concretas y se está intentando hacer una estrategia a nivel nacional y nosotros por supuesto nos sumamos a ella", dijo Espina.

García ha lamentado la falta de apoyo del Principado a la FP y ha criticado que no hay un plan normativo que permita desarrollar una formación profesional que debe servir para impulsar el acceso al mercado laboral, que debe cubrir carencia de especialistas en empresas que lo reclaman y que, desgraciadamente, desde el inicio ustedes han dejado absolutamente de lado.

"Alumnos sin profesorado durante todo el curso. Usted hablando de movilidad segura y sostenible, lo que antiguamente eran profesores de otra escuela, para que nos entendamos todos. Bueno, pues faltan profesores desde el inicio de curso. Es decir, anuncian, sacan foto, implantamos una nueva titulación. Y son pioneros, sí señor. Implantan una titulación sin profesores", ha criticado la diputada del PP.