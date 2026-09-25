El estadio Carlos Tartiere se prepara para lanzar un mensaje de apoyo a Ceuta antes del derbi futbolístico asturiano

Cartel con las banderas de Asturias y de Ceuta sobre el Carlos Tartiere - REAL OVIEDO

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo juega este domingo con el Real Sporting de Gijón en el estadio Carlos Tartiere, en Oviedo, en un partido correspondiente a LaLiga HyperMotion. Será a las 21.00 horas y antes del encuentro está previsto lanzar un mensaje de apoyo a la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club y al pueblo Ceutí.

De esta forma, el Real Oviedo ha hecho a través de sus redes sociales un llamamiento a su afición y a todo el Principado de Asturias para que muestren ese apoyo durante la interpretación del himno de Asturias este domingo.

La entidad ovetense insta a los seguidores que acudan al encuentro que unan sus voces desde la grada con el objetivo de hacer llegar toda su fuerza y cariño a la ciudad autónoma.

La iniciativa busca transmitir un mensaje que va más allá del ámbito puramente deportivo en la previa del compromiso liguero que disputarán ambos equipos.

Desde el club asturiano han destacado que existen momentos en los que los colores deportivos deben quedar a un lado y lo importante es estar juntos. El mensaje institucional del conjunto azul se ha difundido a través de sus canales oficiales como una llamada a la solidaridad de toda la hinchada.