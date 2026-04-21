El estadio Yago Lamela acoge la IX Carrera por el Sahara el domingo 17 de mayo

Preentación de la carrera solidaria. - AYTO. AVILÉS

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El domingo 17 de mayo, a las 11 horas en el Estadio Yago Lamela, tendrá lugar la IX Carrera Solidaria por el Sahara. La iniciativa está enmarcada en el hermanamiento escolar que 15 centros educativos tienen con colegios de los campamentos saharauis.

Los servicios municipales de Educación y Cooperación Internacional impulsan desde el curso 2009/2010 el hermanamiento de las comunidades educativas de 15 centros escolares de Avilés y 1 de Castrillón con otros tantos centros educativos del Sahara.

La participación en esta actividad es abierta para todo el público y supone la aportación mínima de dos euros para la obtención de un dorsal y el dinero recaudado será destinado a la compra de material para los centros hermanados en los campamentos: material escolar, material de oficina, botiquines, acondicionamiento de los centros, etc.

Los dorsales podrán adquirirse el mismo día de la carrera a partir de las 9.00 de la mañana en el mismo Estadio Yago Lamela. También existe la posibilidad de colaborar comprando un dorsal sin necesidad de participar en la carrera.

La carrera fue presentada este martes por el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, acompañado del concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, junto a representantes de los centros educativos, de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y de las entidades colaboradoras.