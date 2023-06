"Estamos sufriendo la tercera pandemia", afirma el decano de la Abogacía de Gijón de la huelga de funcionarios

El Colegio aplaza el pago de la cuota al año próximo ante la situación "insostenible" para muchos letrados



GIJÓN, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón, Benigno Villarejo, ha sido muy crítico con las consecuencias que padecen los letrados por la huelga de funcionarios de Justicia.

"Estamos sufriendo la tercera pandemia, por lo menos de mi mandato", ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press. Para él, primero fue la pandemia de la COVID-19, luego la de la huelga de letrados judiciales, desde enero pasado a hace un mes y medio, y ahora la de los funcionarios de Justicia.

"Llevamos prácticamente cinco meses sin trabajar adecuadamente", ha remarcado. Ha llamado la atención, asimismo, sobre que los plazos procesales, al contrario que cuando la pandemia, no se suspenden.

Es por ello que, ahora, si te llega, por ejemplo, una notificación, te implica un plazo que te obliga trabajar, y si te señalan un juicio te obliga a prepararlo al no saber si se va a suspender o no. "Estamos viviendo siempre en la zozobra y la incertidumbre de saber qué va a ocurrir", ha sostenido.

A esto ha sumado el hecho de que los abogados, normalmente, facturan a la finalización del pleito, lo que supone que si no se celebra el juicio, porque quede suspendido debido a la huelga, no van a poder cobrar. Una circunstancia que, según él, está generando una situación "insostenible" para muchos letrados.

Hasta el punto de que el Colegio de la Abogacía adoptó varias medidas, una de ellas el aplazar hasta el próximo año la cuota colegial. Algo que, según él, provoca en el Colegio un "agujero 'importante'" económico, que destina de 60.000 a 80.000 euros a esta labor. Pese a ello, ha dejado claro que lo hacen con gusto "porque la solidaridad colegial es lo principal", ha remarcado.

SIN HORIZONTE CLARO

"No vemos horizonte", ha lamentado sobre el fin de la huelga de funcionarios de Justicia, sobre todo por el hecho de que el Ministerio aduce que, debido al adelanto electoral, no tienen capacidad de negociación. Una situación que se les trasladó a los funcionarios para que fueran "más benévolos", eso sí, con el compromiso de retomar la negociación cuando se pudiera, según él.

Por otra parte, él se ha reunido también con los representantes sindicales de los funcionarios para pedirles "respeto" para los profesionales. Ha ahondado, en este caso, en que cuando van a los juzgados necesitan que se les trate "con el máximo celo, respeto y dignidad posible". Ha reconocido, además, que es una situación en la que posiblemente todos estén "un poquito crispados".

Al margen de ello, ha explicado que para la Abogacía el gran problema es el aviso previo. Como ejemplo, ha indicado que si se está preparando un juicio que se celebra al día siguiente, aún con la casi certeza de que se va a suspender, no pueden evitar trabajar en el caso porque puede ser que sí se celebre y tengas un problema de no tenerlo preparado.

Para evitar esto, desde el Colegio han propuesto dictar algún tipo resolución o decreto o cualquier otra fórmula legal por la que se diga que se suspenden todos los juicios de esa semana, incluidos los del primer día hábil posterior a la desconvocatoria de la huelga. Una forma de tener un margen, a su parecer, para que, si se desconvoca de repente la huelga, saber que al día siguiente no van a tener el juicio.

Villarejo ha recordado, además, que los abogados tienen que pedir a sus testigos, peritos, clientes que vayan el día del juicio, sin saber si se va a suspender. De hecho, ha indicado que el otro día un abogado tuvo que hacer venir a unos clientes desde Extremadura "para nada", porque se suspendió el juicio.

Ha enfatizado, además, que la incidencia de la huelga en Gijón está siendo "altísima". Si la media en Asturias roza un 50 y pico por ciento, en Gijón ese porcentaje se eleva a un 80 o un 85 por ciento, mientras que en Oviedo se rebaja a un 20 y algo por ciento, según él.

A esto ha sumado que el Registro Civil de Oviedo está funcionando "con absoluta normalidad" y el de Gijón "con casi absoluto bloqueo", ha apuntado Villarejo, que desconoce las causas.

Por todo ello, ha pedido altura de miras tanto a los gobernantes como a los funcionarios de Justicia para que se den cuenta de que un Estado social y democrático no puede en ningún caso tener esta "poca responsabilidad" de tener paralizado un servicio público tan importante como el de Justicia durante tanto tiempo.

"Es innegociable, no podemos estar así", ha reclamado Villarejo, quien ha visto preciso el tener la capacidad de que los ciudadanos vean que el derecho a la tutela judicial efectiva se cumple y lo hace "con normalidad".

Y si bien ha reconocido que todo el mundo tiene derecho a reivindicar sus posturas, respetando de igual modo el derecho a la huelga, ha considerado que, si finalmente se les va a dar lo que piden los huelguistas, "que se les dé ya, no esperemos tres meses a darlo", ha apostillado.

Sobre esta cuestión, se ha preguntado cómo se tardaron cuatro meses en dar a los letrados judiciales lo que llevaban tanto tiempo pidiendo. "Es algo que no entiendo", ha afirmado.

"Si las reivindicaciones de los funcionarios son justas, atiéndaselas ya", ha reclamado. "No esperemos", ha agregado. Y en caso de que no sean justas, ha conminado a dictar alguna norma que provoque al menos unos decretos de servicios mínimos "mucho más potentes" que los que hay actualmente, según él.

A este respecto, ha señalado que los servicios mínimos dictados en el Principado guardan más relación con medidas cautelares o causas con preso, a lo que ha recalcado que más de un 95 por ciento de los procedimientos judiciales en Asturias no tienen que ver con eso. Ha pedido, en este sentido, que se dicte algún porcentaje mínimo de casos que haya que atender.

"Y no hay perspectiva de que cambie", ha insistido sobre la paralización en los juzgados, antes de confesar que el no poder atender a la ciudadanía como se debería le produce "mucha preocupación".

Al tiempo, ha indicado que cuando se reunió con los funcionarios les manifestaron que se habían sentido "ninguneados" cuando se pactó con jueces y fiscales, habiendo iniciado ellos la huelga y sin que los segundos llegaran a hacerla.

Villarejo, que ha dicho no entrar en esa cuestión, ha apuntado que sí cree que tuvo que haberse establecido un pacto generalizado para toda la Justicia en la que cual se atendieran todas las reivindicaciones "de golpe", ha resaltado.

Para él, lo que no tiene sentido es que se atienda a un colectivo -letrados judiciales--, y luego el otro --funcionarios--, "cabreado y celoso" venga por detrás y como no se le atiende pero sí a otro que vino más tarde -jueces y fiscales--, se sienta más cabreado porque le ningunean, según él.

"Es una situación a veces un poco de chiquillada", ha opinado. Ha planteado, para evitar todo esto, hacer un verdadero pacto de Justicia que permita blindar lo principal.

Además, ha tildado de situación "absurda" que se reclamen los complementos generales y no los específicos propios de cada comunidad autónoma. En este sentido, ha llamado la atención sobre que en el País Vasco se ha resuelto el problema por que el Gobierno vasco ha negociado con los sindicatos y ha concedido unos complementos que les permiten dejar de lado las reivindicaciones de retribuciones, mientras que en Galicia tampoco se vive esta situación de huelga.

Por este motivo, ha manifestado que lo ve como un "agravio comparativo" que el País Vasco pueda resolver el problema por su cuenta y no el Principado; primero por que los complementos no son los que se discuten y segundo porque no hay dinero para ello, a su juicio.