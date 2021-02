Esther Fernández destaca las infraestructuras judiciales como uno de los grandes problemas de la justicia asturiana

OVIEDO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal Superior del Principado, María Esther Fernández, ha comparecido este martes en la Comisión de Presidencia de la Junta General para presentar la Memoria de la Fiscalía del Principado de Asturias correspondiente al año 2019 y en su intervención ha vuelto a poner de manifiesto el problema derivado de las infraestructuras judiciales, destacando la necesidad de acometer de manera inmediata nuevos edificios.

"Yo no hablo de tener un despacho más o menos grande, son otras cuestiones. Se crean nuevos órganos y los embutimos todos en un mismo espacio donde ya no cabe más. Ni siquiera los fiscales tienen un despacho en el hablar con las partes para llegar a acuerdos", ha indicado Fernández, que ha insistido en que "uno de los grandes problemas de la justicia asturiana es que necesita acometer ya la gran obra de los edificios de justicia". "A día de hoy se siguen suspendiendo juicios porque las salas no son lo suficientemente amplias", ha dicho Fernández.

María Esther Fernández ha insistido en que "un edificio judicial debe diseñarse para que esté en óptimas condiciones 20 años después, y el edificio actual ya nació pequeño".

PERSONAL Y MEDIOS MATERIALES

En cuanto a las carencias de personal, la Fiscal Superior ha manifestado que lo que pide es que la Administración "responda rápido y que a necesidades extraordinarias responda con medidas extraordinarias pero siempre de manera rápida, aunque no sean soluciones definitivas".

En este sentido ha reiterado que "los sistemas de traslados y de vacantes son el gran problema, porque el sistema actual es nefasto, hay que agilizarlo". "Llevo años pidiendo años un sistema automático que establezca la variación de la plantilla según las necesidades de cada momento, para adaptarlos a cada cambio legislativo", ha dicho la Fiscal. No obstante ha destacado que el compromiso del Principado referente al personal con una propuesta en firme --ocho plazas a lo largo de la actual legislatura-- es "positivo".

La Fiscal Superior ha vuelto a reclamar una vez más el desdoblamiento de la Fiscalía Superior, con la creación de la Fiscalía Provincial, una situación que ha indicado ya se da y desde hace años en la magistratura.

Respecto a los medios materiales María Esther Fernández ha manifestado que del 2019 hasta aquí se han completado buena parte de las necesidades de los medios materiales --portátiles y demás, entrada en el expediente digital--. Lo que si ha criticado es la excesiva burocracia a la que se enfrentan en el día a día lamentando que "hasta para mover un mueble o cambiar una bombilla hay que hacer papeles".

Fernández ha lamentado también que la situación de pandemia haya impedido celebrar antes esta comparecencia y en su intervención ha repasado las principales cifras de la memoria referida a 2019. "Los tiempos son absurdos", ha indicado la Fiscal que ha manifestado que los tiempos protocolarios son los que son.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

La parlamentaria socialista Lidia Fernández ha querido destacar lo que ha hecho el Gobierno del Principado desde el 2019 para tratar de paliar las carencias que se resaltaban en la memoria de ese ejercicio, destacando además cuáles son las competencias del Ejecutivo asturiano.

Así, Fernández ha repasado las mejoras materiales y la dotación de personal --ocho plazas más en plantilla a lo largo de la legislatura-- que se llevó a cabo en estos últimos años, destacando que "la apuesta por la mejora de las condiciones de trabajo de la Fiscalía es de suma importancia para el Gobierno regional".

El grupo parlamentario del PP, a través de su diputado Pablo Álvarez Pire, ha indicado que coincide con la Fiscal Superior en lo que a las carencias materiales y de personal se refiere. "Agradecer su presencia, su sinceridad y su claridad", ha destacado el diputado del PP.

El diputado de Ciudadanos, Carlos Fanjul, ha manifestado que a juicio de su grupo "la separación de poderes debería dejarse clara y los políticos deberían ser claros con ese asunto" por lo que ha pedido a la Fiscal que defienda al órgano fiscal de las intromisiones de los políticos.

Desde el grupo de Podemos, Rafael Palacios, ha indicado que les preocupa mucho que se sigan destacando las carencias de personal y de medios año tras año porque eso impacta en la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía.

La diputada de IU, Ángela Vallina, ha agradecido la "claridad" con la que la Fiscal Superior explica las necesidades de la Fiscalía y ha insistido en que su grupo siempre ha defendido la reagrupación de las sedes judiciales en la región.

Desde Vox, Ignacio Blanco, ha indicado que ya es recurrente en las intervenciones de los fiscales la carencia de medios materiales y humanos para poder acometer la gran ingente cantidad de trabajo y ha manifestado que quizás sea hora de centrarse ya en la estabilidad de plantilla y en la dotación inmobiliaria.