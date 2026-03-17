Estibadores de Avilés lamentan que empresas del CPE estén "cerradas en banda" ante un conflicto "muy fácil" de resolver

Reprsentantes de los trabajadores de la estiba en Avilés, se reúnen en el Sasec con las empresas del Centro Portuario de Empleo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de personal del Sindicato de Estibadores en Avilés, Manuel Pravia, ha lamentado este martes que las empresas que componen el Centro Portuario de Empleo del Puerto de Avilés (CPE) estén "cerradas en banda" ante un conflicto que a su juicio es "muy fácil" de resolver.

Los representantes de los trabajadores han acudido a la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) para reunirse con las empresas del CPE, que manifestaron su intención de disolver dicho órgano, desencadenando la reacción sindical en contra. "Siempre hemos tenido la mano tendida", ha asegurado Pravia, quien ha indicado que "es factible" llegar a una solución que sea "beneficiosa para todas las partes" en Avilés.

A juicio de los trabajadores, la situación que ha llevado a la parte social a convocar paros y movilizaciones, y que a partir de mañana acarreará una huelga indefinida, ha sido provocada por "alguno con intereses" que los trabajadores desconocen y responde a una situación premeditada. "Parece que estaba todo pactado", ha lamentado Pravia.

El colectivo de estibadores comenzó en febrero a convocar paros y movilizaciones puntuales ante el bloqueo de la parte empresarial a resolver el conflicto abierto por la intención de liquidar el CPE. Las empresas hasta ahora han ofrecido subrogaciones individuales y dispersión de la plantilla, algo que a juicio de la parte social no garantiza el empleo real ni la continuidad del trabajo.

Otra de las partes implicadas, el Puerto de Avilés, defendió a finales de febrero el fin de la huelga al entender que la normativa ampara a las empresas en la disolución del CPE.