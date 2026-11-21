Fotolibro 'Miradas al cielo'. - CARLOS PERICAS

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El V Encuentro de Turismo de Estrellas en Allande será este sábado escenario para la presentación del fotolibro 'Miradas al cielo', que recoge cómo leen el cielo las personas mayores del municipio, con la descripción de los nombres que dan a las estrellas, lo que dice la Luna sobre el campo y el tiempo, y cómo algunas de las personas nombran a la Vía Láctea relacionándola con el Camino de Santiago.

Según ha informado Allande Stars en nota de prensa, este fotolibro es el resultado de 19 entrevistas y retratos hechos en varios pueblos del concejo de Allande. Para su edición se ha contado con la financiación de la Fundación Caja Rural de Asturias y la colaboración de la Universidad de Oviedo, que coeditan esta obra junto a Allande Stars y Nomad Studio.

Entre algunos de los nombres figuran 'la estrella jornalera', 'las tres Marías' o 'el carrichín de Santiago'. También se recogen refranes como "Niebla en la Furadía, agua pa'l otro día". Según explica Allande Stars, los nombres y los usos cambian de un pueblo a otro y esa variación también está documentada. Varias de las personas entrevistadas nombran la Vía Láctea y las Pléyades con términos ligados al Camino de Santiago.