Un estudio fija en las zonas Oeste y Sur las de mayor riesgo de ingresos hospitalarios por contaminación

El Ayuntamiento presentará al Principado un decálogo de medidas para mejorar la calidad del aire

GIJÓN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha presentado este lunes las conclusiones del estudio epidemiológico sobre el impacto que tiene la contaminación atmosférica sobre la salud de los gijoneses, en el que se constata la mayor probabilidad de ingresos hospitalarios por enfermedades respiratorias o cardiovasculares en las zonas Oeste y Sur.

Un estudio en formato "accesible y fácilmente comprensible" que será presentado en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente de este próximo martes, al que llevarán un decálogo de propuestas que el Ayuntamiento va a trasladar al Gobierno del Principado para seguir mejorando estos valores de calidad del aire.

Pintueles, durante la presentación en el Consistorio, ha indicado que se han analizado los cuadros hospitalarios generados por 12 afecciones de carácter respiratorio y cardiovascular de carácter grave, a lo largo de los últimos nueve meses.

Para ello, se ha hecho un contrato con la Universidad de Oviedo, quien ha extraído datos del Sistema de Información sobre Salud y Medio Ambiente y se a contado con la ayuda de la Consejería de Salud.

Una de las encargadas del estudio, la profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo, Ana Fernández, ha explicado que para hacer el estudio, se centraron en analizar 50 unidades geográficas y se plantearon describir los niveles de los contaminantes atmosféricos, especialmente las partículas en suspensión PM10, y NO2, que son los contaminantes que más se asocian con efectos en salud.

Esta ha advertido de que "no hay un umbral que garantice que no va a tener un efecto en la salud", de ahí que esos valores se vayan revisando y actualmente se establece que no se debería superar un nivel de 10 microgramos por metro cúbico para el NO2 y de 15 microgramos por metro cúbico para las partículas PM10.

Respecto a la evolución de esas superaciones en los últimos 20 años, ha indicado que las estaciones de calidad del aire que más superaciones registran son las de las avenidas Argentina, Constitución y Castilla.

No obstante, desde el año 2014 no hay una superación por encima del valor que establece la normativa, aunque en el último año se quedaron a punto de superarlo dos estaciones; la de Argentina y la del Lauredal.

En cuanto a la relación a corto plazo entre la contaminación atmosférica y la salud, ha apuntado que se ve "claramente" como hay una relación creciente entre mayor contaminación y mayor riesgo de ingresar por patologías, en este caso por EPOC, tanto para NO2 como para partículas en suspensión, y más evidente en los hombres que en las mujeres.

En el caso de ingresos por asma, se aprecia también el aumento del riesgo, aunque más evidente para las mujeres y más por aumento de NO2 que de partículas en suspensión. Es más, hay un 70% más de ingreso hospitalario esos días.

Referente a las enfermedades cardiovasculares, como infarto agudo de miopocardio o angina de pecho, hay una relación creciente, tanto para hombres y como para mujeres, sobre todo con el contaminante NO2, y menos evidente a causa de las partículas en suspensión.

MÁS EN ZONA OESTE Y SUR

Por distribución geográfica, para el periodo 2016-2022 las mayores concentraciones de contaminación se dan en los barrios del Sur y el Oeste del municipio.

Asimismo, durante ese mismo periodo, se ha constatado que todos los barrios de la zona Sur y Oeste, son donde más veces se superan los límites permitidos, si bien también se ven superaciones "elevadas" en la zona Centro del municipio y en el distrito Este.

Por otra parte, también para el periodo 2016-2020, se ha comprobado que para los hombres y en caso de enfermedades respiratorias, hay una probabilidad de ingreso hospitalario en la zona Oeste, Centro y parte del Sureste "por encima de lo esperado, más alta", ha recalcado.

Al tiempo, ha apuntado que, en el caso de los hombres, estos tienen mayor probabilidad de ingreso si viven en toda la zona más extremo Noroeste del municipio, Jove, Vega y Fano, y también en la parte Sur, mientras que las mujeres tienen más posibilidad de ingreso en algunas parroquias rurales de la zona Oeste, como Deva, zona Sur o Este como Poago.

Caso distinto son las enfermedades cardiovasculares, que si bien comparten con las respiratorias "alto riesgo" en algunos barrios, hay una probabilidad de que el riesgo de ingreso esté por encima de lo esperado en hombres y en mujeres, sobre todo, en La Calzada, Centro, Llano y Porceyo. En el caso de los hombres, también se da en Moreda y, en el caso de las mujeres, en Jove, zona Oeste y algunas parroquias rurales como Somió, Deva y Caldones.

Con todo, ha indicado que la contaminación atmosférica debida a material particulado y a dióxido de nitrógeno ha disminuido en los últimos 20 años, está por debajo de la normativa pero, sin embargo, aún no alcanza las recomendaciones de la Organización de la Salud y aún se ve un efecto negativo en la salud.

Además, se encuentran diferencias en cuanto a la contaminación en los barrios de Gijón, donde hay que resaltar esos distritos Oeste y Sur, donde se concentran los mayores niveles de contaminantes y donde se superan esos valores límites diarios establecidos por la normativa de manera más habitual.

Y en cuanto a la distribución espacial de las enfermedades, los barrios de la zona Oeste, Centro y Sudeste presentan riesgos más elevados por enfermedades respiratorias y los barrios de la zona Oeste y la zona Centro presentan riesgos más elevados de ingresos por enfermedades cardiovasculares.

Ha recalcado, por otro lado, que aunque los riesgos quizás no parezcan muy elevados, la contaminación está afectando a toda la población, "por lo tanto el impacto es importante a nivel de salud pública", ha asegurado.