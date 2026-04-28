La Eurocámara da luz verde a la ley de bienestar para perros y gatos, que se suma a la normativa vigente en Asturias

Perro. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes su visto bueno a la que será la primera ley europea de bienestar para perros y gatos; un marco que reforzará la protección de las mascotas con restricciones a la cría, obligación de microchip y registro en bases de datos a escala nacional para combatir el comercio ilegal de ejemplares. En Asturias, este nuevo marco se suma a la normativa autonómica ya vigente en materia de protección animal.

La norma comunitaria, que aún debe recibir el visto bueno formal del Consejo de la UE, también fija límites a la cría, con requisitos de edad y frecuencia, y prohíbe determinadas prácticas como la endogamia en la mayoría de los casos o las mutilaciones como el corte de orejas o cola, salvo indicación veterinaria.

Asimismo, los animales deberán contar con condiciones adecuadas de bienestar, acceso a agua y alimentación suficiente, y en el caso de los perros, se establece la obligación de ejercicio diario y acceso a espacios al aire libre. Los operadores, criadores y refugios deberán garantizar la identificación previa a la venta o cesión de los animales, además de formación específica en bienestar animal.

BIENESTAR ANIMAL EN ASTURIAS

En Asturias, estas nuevas exigencias se encuadran en un marco normativo ya desarrollado. La comunidad cuenta con la Ley estatal 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que regula de forma amplia la tenencia responsable, el bienestar y el régimen sancionador, con multas que pueden alcanzar los 200.000 euros en los casos más graves.

Esta norma prohíbe, entre otras cuestiones, la venta de animales por internet sin control, su exhibición en escaparates, los circos con animales o la eutanasia salvo causa médica justificada.

A esta legislación se suma la Ley 13/2002 de tenencia, protección y derechos de los animales del Principado, que establece la obligatoriedad de la identificación de los perros y su cuidado efectivo por parte del responsable, así como la gestión de los animales extraviados.

En estos casos, los perros pueden ser recogidos por el servicio municipal y trasladados a centros de depósito como el Albergue de Animales de Oviedo (Lúa), con un plazo de ocho días hábiles para su recuperación por parte del propietario.

En materia sanitaria, en Asturias es obligatoria la vacunación antirrábica en perros desde 2023, una medida adoptada por resolución de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial.

PROTECCIÓN DE MASCOTAS EN CUIDADES ASTURIANAS

En el ámbito local, el Ayuntamiento de Gijón también avanza en la regulación del bienestar animal con distintas medidas en desarrollo dentro de su ordenanza municipal de protección y tenencia de animales. Entre ellas, destaca la gestión de los espacios de suelta canina.

La ordenanza establece que será la Junta de Gobierno local la que vaya determinando puntualmente los espacios en los que los vecinos podrán soltar a sus perros, en base a criterios técnicos y científicos, a propuesta del área competente.

Junto a ello, Gijón mantiene el denominado Listado Positivo dentro de su marco de bienestar animal, un registro que determina qué especies de animales silvestres pueden ser tenidas legalmente como animales de compañía en la ciudad, delimitando así qué animales están permitidos en el entorno doméstico.