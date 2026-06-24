El eurodiputado Jonás Fernández destaca la "posición relevante" de Asturias en el Corredor Atlántico

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OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández ha participado este miércoles en la constitución del Grupo de Amigos del Corredor Atlántico, en el Parlamento Europeo, una iniciativa que reúne a instituciones públicas, territorios, agentes económicos y representantes de la sociedad civil.

A través de una nota de prensa, Fernández ha destacado que Asturias ocupa "una posición especialmente relevante en el Corredor Atlántico, ya que constituye uno de sus nodos fundamentales gracias a su localización estratégica, su capacidad industrial y logística y el papel de sus infraestructuras ferroviarias y portuarias".

El objetivo del Grupo es reforzar la visibilidad y la influencia del Corredor Atlántico ante las instituciones europeas y los gobiernos nacionales, promoviendo las inversiones y actuaciones necesarias para completar una red de transporte moderna, interoperable y plenamente integrada en el sistema de transportes europeo.

El Corredor Atlántico es uno de los nueve corredores prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), la apuesta de la Unión Europea para construir una red multimodal única que permita el transporte eficiente de pasajeros y mercancías bajo estándares homogéneos de calidad, capacidad e interoperabilidad en todo el continente. Su desarrollo busca fortalecer la cohesión territorial, impulsar la descarbonización del transporte y mejorar la competitividad de la economía europea.

El Grupo de Amigos, que incluye miembros de España, Portugal, Francia, Irlanda y Alemania de múltiples grupos políticos, nace con la vocación de destacar la importancia estratégica del espacio atlántico para el conjunto de Europa.

Para Fernández Asturias debe participar y ser protagonista de este tipo de iniciativas. "Debemos promover una mirada de Asturias hacia el exterior, especialmente a través de aquellas regiones con las que compartimos historia y desafíos -como la región Atlántica- y no ceñirnos únicamente a la mirada nacional hacia la meseta", ha señalado.

Según datos oficiales ofrecidos por el eurodiputado, Asturias concentra actualmente 52 actuaciones ferroviarias vinculadas al desarrollo del Corredor Atlántico, destinadas a mejorar la interoperabilidad, la electrificación, la capacidad de transporte y la conexión con los principales nodos logísticos europeos. Estas inversiones permitirán reforzar la competitividad de la industria asturiana, mejorar la movilidad de mercancías y viajeros y consolidar el papel del Principado como puerta atlántica de Europa.