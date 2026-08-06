Eurodiputado Jonás Fernández (PSOE) insta a Europa a repensar su política migratoria

El eurodiputado asturiano por el PSOE, Jonás Fernández, en el marco de la celebración del Día de Europa en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado asturiano por el PSOE, Jonás Fernández, ha invitado este jueves, en Gijón, a hacer una reflexión sobre qué política migratoria debe tener Europa.

"En mi opinión, la que se está impulsando ahora mismo por las mayorías políticas no es la que debe tener", ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación, en el marco de la celebración del Día de Europa en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

En este sentido, y sobre lo ocurrido recientemente con la entrada ilegal en Ceuta de miles de ciudadanos marroquíes, ha señalado que , en estos momentos, en las instituciones europeas hay una mayoría, para algunas políticas, que "no pasa por la mayoría pre-europea".

Ha apuntado, sobre esta cuestión que, en Europa, normalmente los acuerdos entre los Verdes, liberales, populares y socialistas han fundamentado la manera de trabajar, de hacer nuevas normas, de hacer directivas o de hacer reglamentos, pero en esta Legislatura ha asegurado que eso ha cambiado.

A este respecto, ha indicado que el Partido Popular puede construir una mayoría con la extrema derecha y antieuropeísta en la propia Cámara Parlamentaria, algo que ha afirmado que se pudo ver hace unos meses con la aprobación del reglamento de retorno, en el que este partido, junto con todos las formaciones "antieuropeas y de extrema derecha", aprobaron una nueva norma. "En fin, las mayorías electorales son las que son", ha recalcado.

Dicho esto, ha recalcado que el PSOE defiende una política de acogida, de canales legales de inmigración, por supuesto de defensa y de respeto de las fronteras, pero también de integración y del cumplimiento del pacto de asilo aprobado la Legislatura pasada para facilitar el reparto de personas en el conjunto de la Unión Europea.

Preguntado sobre quien responsabiliza a Marruecos de esta entrada masiva ilegal de sus ciudadanos en España, ha dejado claro que él no puede hablar en el nombre de Europa, ya que en Europa hay muchas voces y muchas personas y cada cual tiene su opinión y su criterio en este sentido.

No obstante, ha opinado que hace algunos años se vivió una situación parecida en Polonia, con el movimiento de personas por parte del gobierno de Bielorrusia, la frontera polaca.

"Yo no creo en las casualidades y lo que ocurrió la semana pasada yo creo que no es una casualidad", ha remarcado el eurodiputado socialista.

Con independencia de eso, ha destacado que parece que los sistemas de retorno han funcionado "razonablemente bien", aunque ha insistido en que las causas subyacentes de este tipo de acciones "irresponsables", que además han generado más de una centena de fallecidos en el mar, deben invitar a una valoración y a una reflexión en el seno de Europa.