El eurodiputado Jonás Fernández (PSOE) urge a las empresas siderúrgicas a invertir: "El momento ha llegado"

El eurodiputado socialista Jonás Fernández ha trasladado este viernes en Oviedo un mensaje directo a las empresas del sector siderúrgico europeo al asegurar que "el momento de las inversiones ha llegado", después de que las instituciones europeas hayan puesto en marcha los instrumentos reclamados durante años por la patronal para garantizar el futuro de la industria en Europa.

Fernández ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en la capital asturiana tras una reunión organizada por UGT para analizar la actualidad europea y la política industrial comunitaria, con especial atención a la propuesta de ley de aceleración industrial presentada por la Comisión Europea.

El eurodiputado ve positiva la estrategia de política industrial comunitaria y la Ley de Aceleración Industrial. En este sentido, ha subrayado que en los últimos años se ha producido "una reorientación absoluta" de la política industrial europea para garantizar la producción con "una hoja de ruta que se está cumpliendo".

Entre las medidas puestas en marcha ha destacado la entrada en vigor del arancel ambiental al acero importado desde terceros países desde el 1 de enero, así como el nuevo sistema de salvaguardas que reducirá a la mitad las cuotas de importación de acero respecto a 2024 y duplicará los aranceles hasta el 50%. Fernández ha explicado que este sistema entrará en vigor el 1 de julio y permitirá situar las importaciones en niveles similares a los anteriores a 2013, reduciendo de forma significativa la llegada de acero de terceros países.

A ello se suman, ha indicado, "otras decisiones como la reforma del mercado eléctrico para permitir contratos a largo plazo y facilitar la estabilidad del precio de la energía".

En este contexto, el eurodiputado ha defendido que los responsables políticos han respondido prácticamente en su totalidad a las demandas planteadas por el sector industrial. "Si estamos respondiendo a la agenda que la patronal siderúrgica solicitaba, también es el momento de que las empresas respondan con las inversiones que necesitamos", ha destacado.

Sobre el borrador de la futura ley europea de aceleración industrial, asegura que la Unión Europea "va actuando de manera correcta defendiendo la actividad productiva y el acero". El anteproyecto de ley establece que en determinadas operaciones con financiación pública o concursos públicos se reserve una cuota mínima de consumo de producción industrial europea.

En el caso del acero, la propuesta inicial contempla que al menos el 25% del consumo sea de acero bajo en carbono, un aspecto que todavía deberá concretarse durante la negociación legislativa en el Parlamento y el Consejo. Se trata, según Fernández, de una cuestión que ha generado "inquietudes" y, por ello, "habrá enmiendas para reducir aún más el margen de aplicación de ese 25% para acero exclusivamente europeo".