Eurodiputados asturianos piden a la Comisión Europea revisar el arancel del 136% que amenaza a la industria refractaria

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado socialista asturiano, Jonás Fernández, y la eurodiputada 'popular' asturiana, Susana Solís, han reclamado este viernes a la Comisión Europea que revise el arancel antidumping impuesto a las importaciones del mineral corindón procedente de China, advirtiendo que "es fundamental que analice con detenimiento los posibles efectos perversos" de esta medida sobre el tejido productivo europeo.

Los parlamentarios españoles han suscrito una pregunta oficial junto a otros dos diputados en la que cuestionan cómo se garantizará "el principio de libre competencia" en el sector de los refractarios tras la imposición de un arancel del 136% a las importaciones chinas de corindón, que consideran podría "agravar los problemas de capacidad y concentración en la producción europea de alúmina fundida".

La iniciativa surge tras la denuncia de la filial española de Intocast, empresa alemana ubicada en Asturias, que ha alertado sobre cómo esta tasa incrementa sustancialmente los costes de producción y amenaza la competitividad, dado que "sólo cuatro empresas en el continente comercian la materia prima, con una capacidad que no cubre la demanda europea", según ha indicado Fernández en nota de prensa.

Los eurodiputados han destacado la importancia económica del sector, que genera alrededor de 20.000 empleos directos y 60.000 indirectos en Europa, "dependientes, en gran medida, de un acceso estable y competitivo a la materia prima".

La Comisión Europea dispone ahora de dos meses para responder a la pregunta y determinar si planteará una revisión de la tasa o su temporalidad, con el objetivo de "prevenir las graves consecuencias económicas" para las empresas y sus trabajadores del sector refractario.