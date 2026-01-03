El EuroMillón deja un premio de 181.127 euros en Piedras Blancas

Archivo - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del EuroMillones de este viernes 2 de enero ha dejado un premio de segunda categoría en Piedras Blancas, cuyo acertante recibirá 181.127,33 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

El validado en Piedras Blancas es el único boleto de España acertante de segunda categoría. El mismo ha sido validado en el Despacho Receptor número 57.660, situado en Avenida Alcalde José Fernandín.

No existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 155 de Barcelona.