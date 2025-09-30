Evacuado en helicóptero un joven tras resultar herido en un islote frente a la playa de la Ribeiría (Tapia)

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven extranjero de 23 años ha resultado herido este martes tras sufrir una caída en un islote situado frente a la playa de la Ribeiría, en el concejo de Tapia de Casariego. El afectado fue trasladado en helicóptero al Hospital de Jarrio (Coaña) con una fractura abierta de tibia y peroné, además de cortes y contusiones.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 15.25 horas, según la información facilitada por el 112 a través de X. Hasta la zona se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias del parque de Castropol, así como el Grupo de Rescate del SEPA a bordo de un helicóptero medicalizado.

El herido fue atendido en el lugar por el médico-rescatador del Grupo de Rescate antes de ser evacuado por vía aérea al centro hospitalario.

También fueron informados la Guardia Civil y el SAMU Asturias, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico (SVB) con base en Vegadeo.