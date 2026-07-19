Evacuado al HUCA tras sufrir una indisposición mientras hacía la Ruta de Las Xanas en Santo Adriano

Archivo - HUCA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido evacuado al Hospital Central Universitario de Asturias, HUCA, tras sufrir una indisposición mientras hacía la Ruta de Las Xanas en Santo Adriano, según recoge el 112-Asturias en su cuenta de la red X.

El 112 recibió el aviso a las 12:49 horas. De inmediato movilizó al al helicóptero medicalizado del 112 Asturias. Una vez en el lugar, el médico rescatador atendió al afectado y a continuación se procedió a su evacuación.

Los efectivos regresaron a la base a las 14:09 horas. Se informó al SAMU y a la Guardia Civil.