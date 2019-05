Un ex consejero de Fraga defenderá este sábado el modelo gallego de oficialidad como ejemplo para Asturias

Publicado 14/05/2019 16:03:07 CET

El ex consejero de Educación y Cultura de la Xunta (1983-1986 y 1993-1996) y consejero de Relaciones Institucionales y portavoz del Gobierno de Manuel Fraga (1990-1993) Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, defenderá esta sábado en Oviedo el desarrollo de la oficialidad en Galicia y como este modelo sería aplicable para Asturias.

Será durante el II Seminariu 'Oficialidá; el camín consitucional pal futuru del asturianu', que inaugurará este viernes a las 16.30 horas el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, y que organiza la asociación Iniciativa pol Asturianu.

Posteriomente, el ex presidente del Principado Antonio Trevín (PSOE), la ex consejera de Cultura Victoria Rodríguez Escudero (PP), el ex consejero de Justicia y Relaciones Exteriores (IU-IX); y el ex concejal de Cultura de Oviedo (PP) José Suárez Arias Cachero participarán en una mesa redonda titulada 'Oficialidá, una cuestión pendiente na autonomía asturiana'.

El viernes también se estrenará un documental tituladdo 'El valir económicu d'una llingua' para posteriormente celebrar un debate entre empresas que utilizan el asturiano en su actividad. La jornada la cerrará el catedrático de Derecho Administrativo Leopoldo Tolivar Alas, que se centrará en la Consitución y el marco e la oficialidad.

El sábado se celebrarán también varias mesas a partir de las 10.00 horas, donde se hablará de los servicios de normalización municipales, un debate entre los principales sindicatos educativos --CCOO, UGT, Suatea y CSI--, y el papel de los medios de comunicación.

La jornada finalizará con una charla del ponente del Estatuto gallego y ex consejero de Educación y Cultura con el PP Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, sobre el desarrollo de la oficialidad en Galicia y como esto sería aplicable para Asturias.

Portomeñe fue también senador entre 1996 y 2008, fue impulsor del Año Xacobeo y en 2010 recibió la Medalla de Oro de Galicia.