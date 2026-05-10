La exhumación de la fosa de A Caridá permite identificar a cinco víctimas del franquismo

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, durante su intervención en el acto de entrega de los restos mortales de las víctimas halladas en la exhumación de la fosa común del cementerio de A Caridá. - PRINCIPADO

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha destacado este domingo el valor de las políticas públicas de memoria democrática y el compromiso institucional con la verdad, la justicia y la reparación durante el acto de entrega a sus familias de los restos identificados tras la exhumación de la fosa común del cementerio de A Caridá, en El Franco.

El acto, celebrado este mediodía en la casa consistorial, ha contado también con la participación de la alcaldesa, Cecilia Pérez; el fiscal delegado en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Superior del Principado, Javier Marqués, y la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo, Marta Mateo.

Durante su intervención, Zapico ha reconocido que "las administraciones hemos tardado, desgraciadamente, muchísimos años en impulsar políticas activas en pos de la verdad, la justicia y la reparación" y ha reivindicado el papel desempeñado durante décadas por las entidades memorialistas y las familias de las víctimas, "quienes han mantenido viva la llama de su memoria, su legado y su búsqueda".

El consejero ha subrayado que Asturias se ha dotado esta legislatura de "un músculo administrativo en materia de memoria democrática" que permite afrontar actuaciones como la desarrollada en A Caridá, amparada tanto en la Ley de Memoria Democrática estatal como en la normativa autonómica.

En este sentido, ha defendido la colaboración institucional en el desarrollo de estas políticas y ha contrapuesto la actitud de ayuntamientos como el de El Franco, "que coopera con la memoria democrática y con el desarrollo y aplicación de estas leyes", frente a otros, "como el de Gijón, donde desgraciadamente Vox, el Partido Popular y Foro se muestran insumisos a la normativa".

El responsable de Derechos Ciudadanos ha argumentado que la de memoria democrática "es una ley más y hay que cumplirla" y ha asumido que su obligación, como consejero del ramo, es "que se respete en cada uno de los 78 concejos, Gijón incluido".

Los trabajos de exhumación, que han concluido hoy con la entrega de los restos, comenzaron en diciembre de 2024 y permitieron localizar seis cuerpos en una fosa en la que, inicialmente, se buscaban tres víctimas. Los análisis antropológicos y genéticos han confirmado la identidad de cinco personas. El Ayuntamiento de El Franco se ha hecho cargo de los restos de la persona aún sin identificar mientras continúan las investigaciones.

Entre las personas identificadas figuran dos de las tres hermanas Ferrer -Luz, Mercedes y Maura Ferrer Díaz-, desaparecidas tras el golpe de Estado de 1936, cuando tenían entre 17 y 21 años. Los estudios genéticos han confirmado que dos de los restos corresponden a sendas hermanas, aunque la ausencia de muestras biológicas previas impide determinar con exactitud cuál de ellas no se encuentra en la fosa.

Junto a ellas también se ha identificado a Ramón Cuesta Blanco, Lorenzo Solís y Francisco Pena, víctimas de la represión franquista desaparecidos en los primeros meses de la Guerra Civil.

Estas actuaciones forman parte de las primeras exhumaciones impulsadas íntegramente con financiación pública en Asturias. El proceso ha incluido un primer análisis antropológico realizado en la Universidad de Oviedo, que determinó la existencia de dos mujeres y cuatro hombres entre los restos hallados, y estudios genéticos posteriores que confirmaron la identidad de cinco de ellos.

La entrega de los restos a las familias culmina un proceso de investigación, exhumación e identificación impulsado por el Gobierno de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento de El Franco y la Universidad de Oviedo. La actuación representa un nuevo avance en los principios de verdad, justicia y reparación recogidos en la legislación de memoria democrática.