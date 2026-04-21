Exigen cese inmediato de Roqueñí: Queipo (PP) y la alcaldesa de Gijón critican a Barbón por "instrumentalizar" El Musel

Reunión del presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en el Consistorio gijonés. - PP ASTURIAS

GIJÓN, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, han destacado este martes la importancia que tiene el puerto gijonés de El Musel para toda Asturias, a lo que han visto "inaceptable" que el presidente regional, Adrián Barbón, utilizara, a su juicio, la Autoridad Portuaria de Gijón para "deshacerse" de la que fuera consejera Nieves Roqueñí.

Por este motivo, ambos han coincidido en reclamar su cese inmediato, así como la asunción de responsabilidades políticas tras el informe de la Inspección General de Servicios relativo al Servicio de Minas, con relación al accidente mortal minero de Cerredo.

Así lo han indicado durante la reunión mantenida en este día en el Ayuntamiento de Gijón, enmarcada en la ronda de contactos que Queipo viene realizando con numerosos alcaldes y alcaldesas asturianos, en la que ambos han coincidido en la necesidad de un cambio político en Asturias.

Al tiempo, han exigido a los Gobiernos estatal y autonómico que desbloqueen los grandes proyectos pendientes de Gijón. Entre otras cuestiones, Queipo y Moriyón han advertido de las consecuencias de la falta de interlocución del presidente asturiano, Adrián Barbón, con el Ministerio de Transportes.

Al tiempo, han reclamado una solución para los accesos al puerto gijonés de El Musel, la construcción de la estación intermodal del Plan de Vías y el desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda y Veriña.

En este sentido, han criticado el "fraude electoral" del PSOE a los gijoneses que supuso, en vísperas de las elecciones autonómicas y locales de 2023, licitar el vial soterrado de Jove, para luego desistir de su construcción pocos meses después.

Relacionado con ello, han exigido una solución para sacar de los barrios de la zona Oeste el paso de más de mil camiones que cada día atraviesan la ciudad para acceder a El Musel.

En cuanto a la "chapuza" en el desdoblamiento de la carretera entre Lloreda y Veriña, paralizado por fallos técnicos "significativos" en el informe de impacto ambiental presentado por el Ministerio de Transportes, Queipo y Moriyón han reprochado al Gobierno central que nadie asuma responsabilidades por las decisiones que afectan "tan negativamente" a Gijón y Asturias.

Respecto al Plan de Vías, han considerado "intolerable" que la ciudad lleve esperando décadas por la construcción de la estación intermodal, a lo que han recordado que, con el cronograma del convenio firmado en 2019 cuando Moriyón era también alcaldesa, "la estación ya debería estar terminándose".

En materia de vivienda, tanto Queipo como Moriyón han mostrado su rechazo a aplicar medidas intervencionistas y han urgido un mayor apoyo del Gobierno asturiano a las propuestas del Ayuntamiento de Gijón para incrementar la oferta de vivienda asequible. También han coincidido en la necesidad de culminar cuanto antes la ampliación del hospital de Cabueñes.