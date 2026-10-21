Éxito del K9 asturiano: el policía Ignacio Alonso y el pastor alemán Neo, podio en los Juegos Europeos

El pastór alemán Neo con la medalla de bronce de los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos en la modalidad de Defensa y Protección K9. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Policía Nacional destinado en Asturias Ignacio Alonso de la Torre y su perro Neo han obtenido la medalla de bronce en los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos en la modalidad de Defensa y Protección K9.

Según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, el agente y su perro entrenan en la asociación astur-galaica Pasakan, donde preparan conjuntamente esta disciplina. La competición se celebró en Vigo del 9 al 18 de octubre y reunió a más de 3.000 profesionales de la seguridad y las emergencias.

El agente y Neo, un pastor alemán de trabajo de dos años, consiguieron el tercer puesto en la modalidad de Defensa y Protección K9, una especialidad que exige "alta preparación técnica, constancia y una estrecha coordinación entre el guía y el animal".

La prueba contó con la participación de canes de diversas razas de primer nivel internacional, entre las que predominaron los pastores belgas malinois y los pastores alemanes. Dentro de las disciplinas caninas (K9), el programa deportivo de estos Juegos contempla varias modalidades de alto nivel operacional, entre las que se incluyen Defensa y Protección, Búsqueda y Rescate, Rastreo y Mantrailing, así como Detección de Sustancias.

El certamen reunió en su totalidad a más de 3.000 profesionales de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencias procedentes de distintos países, quienes compitieron en 48 disciplinas y 90 pruebas desarrolladas en escenarios deportivos, urbanos y naturales de la urbe gallega.