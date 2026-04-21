Éxito del simulacro de intervención antiterrorista desarrollado por la Policía en el Centro Niemeyer

Simulacro antoterrorista en el Centro Niemeyer. - CNP

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional finalizó con éxito el simulacro de evacuación e intervención operativa ante un supuesto incidente de naturaleza terrorista desarrollado en el entorno del Centro Niemeyer de Avilés. El ejercicio, iniciado a las 11:00 horas, permitió comprobar la eficacia de los protocolos de actuación y la capacidad de coordinación entre las distintas unidades especializadas y servicios de emergencia intervinientes.

La simulación se desarrolló conforme a lo previsto, cumpliendo los objetivos establecidos en materia de seguridad, respuesta táctica y atención a posibles víctimas.

Durante el simulacro se recreó un escenario de amenaza por la posible presencia de un paquete bomba en el exterior del recinto. La verificación de la amenaza resultó positiva tras la intervención de Guías Caninos y TEDAX-NRBQ, que procedieron a la neutralización del artefacto mediante una explosión controlada, activando los protocolos de seguridad establecidos.

Asimismo, se simuló la atención a una persona afectada por un desmayo, siendo asistida de manera inmediata por los servicios sanitarios desplegados.

De forma paralela, el resto de unidades intervinientes se encargaron de asegurar la zona y establecer puntos de cierre y control en distintos accesos de la localidad de Avilés. En el operativo han participado unidades de la Policía Nacional, entre ellas UIP (Unidades de Intervención Policial), UPR (Unidades de Prevención y Reacción), GOR (Grupos Operativos de Respuesta), Guías Caninos, TEDAX-NRBQ, Unidad de Subsuelo, Información, Unidad Aérea y Policía Científica.

Asimismo, el dispositivo contó con la colaboración y apoyo de Policía Local de Avilés, Bomberos y servicios sanitarios (SAMUR), cuya intervención ha resultado fundamental para el correcto desarrollo del ejercicio.

Durante el simulacro se ha recreado un escenario de alta complejidad, lo que ha permitido poner en práctica técnicas avanzadas de intervención, aseguramiento de la zona, neutralización de amenazas y gestión de emergencias, todo ello en un entorno controlado.

La Policía Nacional valora muy positivamente el resultado del ejercicio, destacando la profesionalidad, coordinación y eficacia de todos los intervinientes. Este tipo de actuaciones refuerzan la preparación operativa ante posibles situaciones reales y contribuyen a garantizar la seguridad de la ciudadanía.