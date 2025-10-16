Una expaciente de salud mental relata en la JGPA su sufrimiento cuando la ataban en el hospital de Avilés

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una expaciente de salud mental ha comparecido este jueves en la Junta General del Principado de Asturias para relatar su sufrimiento cuando le ataban en el Hospital Universitario de Avilés. Con ahora 20 años ha explicado que se atreve ahora a contar la experiencia que vivió cuando tenía 16 con el objetivo de que no se vuelva a repetir lo ocurrido.

"Si un hospital público necesita atar a una menor durante horas simplemente porque no hay personal, entonces el problema es el sistema", ha dicho, en la esperanza de que su testimonio sirva a los diputados para que estén pendientes de lo que está ocurriendo.

"Espero que mi testimonio no se quede en un acta guardada en un cajón o en una frase bonita de apoyo, sino que se traduzcan tomar medidas reales y urgentes", ha señalado, pidiendo responsabilidades y una investigación.

Ha relatado lo ocurrido cuando fue tratada en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés en 2021 y 2022. Ha explicado que en sus ingresos "era sometida a contenciones mecánicas todos los días durante más de diez horas". "Siempre que mi padre o mi madre se iban, me metían en la cama y me ponían las contenciones", ha insistido.

La joven ha asegurado que durante esa semana "tenía prohibido salir al pasillo y la habitación nunca se ventiló, a retirar las manillas de las ventanas". "Después de cenar, ya me colocaban las contenciones hasta las nueve de la mañana del día siguiente y durante el día cuando mis padres se iban a comer", ha relatado.

"Ustedes no saben lo que se siente cuando te privan de moverte, tener una ansiedad constante por ni siquiera poder ir a orinar cuando quieres", ha lamentado.

La exexpaciente ha explicado que también se le "aumentaba la medicación" ya que por las noches "no podía dormir bien por las contenciones" y que "no tenía ningún psicólogo con el que hablar". "Lo único que hacían era darme pastillas", ha denunciado.

Ha señalado que el 29 de mayo de 2022, cuando su madre avisó que se tenía que ir y "como siempre, viene a colocarme las contenciones", entró "en una crisis de ansiedad muy fuerte porque ya no soporto más las contenciones, donde consigo lesionarme en el cuello y en los brazos".

Según ha relatado, en ese momento el médico le dijo que iba a quitarle las contenciones y que le acompañará una trabajadora siempre que esté sola". "¿Por qué no han hecho esto antes?", se ha preguntado.

"¿Cómo he sido capaz de vulnerar mis derechos de esa forma?". "No busquen refugio en que es una orden médica para evitar riesgo de autolesión", ha reclamado.

Para finalizar, Nerea ha agradecido la oportunidad de ser escuchada y ha solicitado que se investigue "por qué se incumple el plan de contingencia" y ha pedido que se tomen "medidas reales y urgentes" para evitar que otros menores pasen por lo mismo.

Previamente, había pasado por la misma comisión la consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, quien respondió a una pregunta de la diputada del PP Pilar Fernández Pardo acerca de si estaba en condiciones de asegurar que en el Hospital Universitario de Avilés no se llevaron a cabo contenciones mecánicas en ectópicos infanto-juveniles durante los años 2021 y 2022.

Saavedra ha comentado que en casos de ingresos hospitalarios de menores con patologías de salud mental que, por indicación facultativa y ante la imposibilidad de tratamiento ambulatorio, requieren un ingreso urgente, ante la falta de disponibilidad inmediata de camas en lo que es la unidad de referencia autonómica, se optaba por una solución transitoria, que era el ingreso en habitaciones adaptadas de la planta de pediatría del Hospital Universitario de San Agustín. "Esta decisión se ha tomado siempre bajo criterios clínicos, la seguridad del paciente y evitando su ingreso en unidades de adulto", ha indicado.

La dirigente explicó que los menores han estado bajo supervisión del Servicio de Salud Mental, que ha valorado cada caso y prescrito las medidas terapéuticas necesarias, incluyendo en casos excepcionales la contención mecánica.

"Todas las contenciones mecánicas realizadas han sido prescritas por un psiquiatra, siguiendo el protocolo del Servicio de Salud del Principado de Asturias y con autorización judicial", añadió Saavedra.