Expertos en astrofísica, neurociencia y patrimonio se citan en agosto en el certamen Allande Stars

Imagen de archivo de una de las actividades llevadas a cabo durante la pasada edición de 'Allande Stars'. - ALLANDE STARS

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del programa de divulgación científica Allande Stars se celebrará del 21 al 23 de agosto con actividades en diversos escenarios del concejo de Allande. Entre las principales localizaciones elegidas para las jornadas se encuentran la Central Hidroeléctrica de Salime, la iglesia de Is, los hórreos y paneras de Celón y el Castro de San Chuis.

Las inscripciones para asistir a las actividades se abrieron este viernes a través de la página web oficial de la organización. El programa de este año incluye seis actividades nuevas diseñadas exclusivamente para la presente edición, cuyo objetivo es conectar el cielo y la tierra mediante la astronomía y la ciencia. Los encuentros contarán con la participación de especialistas en ramas como la astrofísica, la neurociencia, la química, la historia y el patrimonio.

Como novedad, el programa del sábado incluye por la mañana una visita guiada gratuita a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Salime, en colaboración con la empresa gestora Saltos del Navia, orientada a descubrir los elementos vinculados a la astronomía en dicha infraestructura. Asimismo, la agenda del sábado contempla la actividad El prisma de Is: de la física a los retablos, que se llevará a cabo por la tarde en Is; y una observación nocturna bajo el título Astronomía cultural en el cielo de Allande en La Verbenosa.

Ya el domingo, a las 12.00 horas, se celebrará el encuentro de clausura Un universo de música: un viaje entre estrellas, neuronas e inteligencia artificial en Pola de Allande.