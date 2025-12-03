Expertos de todo el mundo analizan en Gijón los retos globales de los Cuidados de Larga Duración

Encuentro Internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy, celebrado en Gijón. - JUAN VEGA

GIJÓN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' ha acogido este miércoles la inauguración del Encuentro Internacional de Economía del Cuidado y Silver Economy, en el que, hasta este próximo jueves, expertos de todo el mundo analizarán los retos globales de los cuidados de larga duración.

Durante esta primera jornada, organizada por Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo, CECOEC, se han desarrollado dos mesas redondas con expertos internacionales que debatieron sobre los retos y oportunidades de los Cuidados de Larga Duración (CLD) y el envejecimiento activo.

Asimismo, el acto inaugural ha contado con la intervención de la vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega; el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, que se conectó por videoconferencia.

La conferencia inaugural, asimismo, ha corrido a cargo de Julián Isla, ingeniero de software y gestor de recursos para el grupo de Inteligencia Artificial (IA) en Microsoft.

El informático ha explicado los usos de la IA en la detección precoz de dolencias procedentes de enfermedades raras y la necesidad de aprovechar al máximo la potencia de las nuevas tecnologías en la recolección de datos para diagnósticos.

La primera mesa ha abordado el reto del envejecimiento activo y los cuidados desde el punto de vista de instituciones europeas. Durante la misma, Stefania Ilinca, oficial técnico de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha presentado el marco de la OMS en materia de envejecimiento saludable y la nueva estrategia del a organización bajo una premisa: envejecer es vivir.

También ha participado Magdalena Walbaum, investigadora del Care Policy and Evaluation Centre de la London School of Economics, quien ha presentado varios estudios sobre la reducción del riesgo de enfermedades neurológicas mediante el uso de medicamentos contra la hipertensión y como esta reducción de patologías tiene un impacto directo en el gasto en cuidados. De esta forma, ha demostrado que es posible un ahorro económico en servicios de salud y cuidados con el control de la hipertensión.

Otra de las ponentes ha sido Carina Dantas, CEO de SHINE 2Europe y codirectora de Redes Europeas para el Envejecimiento Amigable ("age-friendly"), quien ha explicado cómo desarrollar entornos inteligentes para apoyar el envejecimiento saludable mediante tecnología, servicios y viviendas accesibles para las personas mayores.

Esta ha resaltado la importancia de cuidar el aspecto físico, social, emocional, mental y espiritual para lograr un envejecimiento saludable.

Por su parte, Óscar Zanutto, jefe del Departamento de Innovación y Desarrollo del Istituto per Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani (ISRAA), ha presentado los resultados del modelo 'Procareful', un proyecto que tiene como objetivo prevenir el declive cognitivo, físico y social de las personas mayores con necesidades de cuidados.

Esta iniciativa contempla la promoción de hábitos saludables para conseguirlo, así como una solución digital que permite la comunicación con los servicios de atención a domicilio.

La segunda mesa estuvo destinada a experiencias y políticas internacionales en materia de Cuidados de Larga Duración con expertos procedentes de Costa Rica, Japón, Sudáfrica, Alemania y Australia.

La primera intervención ha corrido a cargo de Adelina Comas Herrera, directora del Observatorio Global de Cuidados de Larga Duración en la London School of Economics (LSE), quien ha presentado una panorámica general sobre los modelos de cuidados alrededor del mundo.

En su caso, Alexander Chaverri Carvajal, investigador postdoctoral en el Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona y que ha trabajado en el sector público costarricense como asesor en políticas, ha resaltado la evolución del sistema de cuidados en Costa Rica, especialmente en los últimos años.

El siguiente turno fue para Ruru Ping, Assistant Professor en la Hitotsubashi University (Japón), especializada en políticas de Cuidados de Larga Duración (CLD).

Esta ha resaltado la capacidad del sistema de CLD japonés para responder a los retos de presión fiscal, escasez de personal y dificultad de integrar salud y cuidados.

Otra de las invitadas fue Elena Moore, Associate Professor de Sociología en la University of Cape Town (UCT), en Sudáfrica. A lo largo de su trayectoria, Moore ha propuesto en su país políticas concretas en materia de CLD, especialmente centrados entornos de bajos recursos.

En este sentido, Moore ha invitado al público a reflexionar sobre el potencial y las limitaciones del concepto "envejecer en casa" dentro de países donde las necesidades básicas, como el agua corriente o la electricidad no siempre están garantizadas.

Lorraine Frisina-Doetter, investigadora de la Universidad de Bremen (Alemania) y experta en atención de larga duración ("long-term care", LTC), por su lado, ha compartido con los presentes las políticas alemanas en materia de cuidados.

Se ha enfocado en las reformas recientemente implementadas para mejorar la formación del personal de enfermería y de los cuidados en un país con dificultades para atraer y retener personal.

Ha intervenido, además, Karen Watson, enfermera de profesión y Senior Lecturer de la University of Sydney (Australia), quien ha mostrado la perspectiva del país oceánico sobre la economía del cuidado.

Según ella, el modelo de cuidados está cambiando su enfoque hacia los derechos de las personas mayor y que, al igual que Alemania y Japón, busca la retención de personal laboral.

ZONA EXPOSITIVA Y TALLERES

Durante el Encuentro hay también organizada una parte expositiva y otra de talleres para personas mayores. Estos últimos son gratuitos y se dividen en ocho disciplinas: Primeros Auxilios, Destrezas Digitales, Taichí, Risoterapia, Mindfulness, Práctica Deportiva, Baile y Juegos de Memoria.