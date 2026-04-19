Cómo explorar la costa oriental con expertos en una jornada única y gratuita en Llanes

Cartel de la jornada. - AYTO. DE LLANES

OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejo de Llanes acogerá el próximo 9 de mayo una nueva edición de 'Geolodía', un evento de divulgación científica coordinado por la Sociedad Geológica de España que se celebra de forma simultánea en todo el país.

La jornada, organizada en Asturias por el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo en colaboración con la SGE, se desarrollará bajo el título 'Ondas de piedra frente al mar' y consistirá en un recorrido gratuito guiado por geólogos, abierto a todos los públicos.

El punto de encuentro será a las 09.30 horas en el aparcamiento de la Avenida de la Talá, desde donde los participantes serán trasladados en autobús lanzadera hasta el inicio del itinerario, que discurrirá por la Playa de Ballota y el Mirador de La Boriza, dentro del Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias.

A lo largo de la ruta, los asistentes podrán observar acantilados de hasta 50 metros de altura, islotes, playas encajadas, y formaciones kársticas como bufones, entre otras formaciones geológicas de la zona.

También se explicarán los pliegues y fallas visibles en los acantilados, que revelan más de 300 millones de años de historia geológica, desde el Paleozoico hasta los levantamientos de la cordillera Cantábrica.

Entre los contenidos previstos destacan la observación de suelos con tres horizontes en el descenso a la playa; el análisis de los sedimentos de la playa de Ballota, con arenas finas doradas y rojizas; el reconocimiento de rocas antiguas: cuarcitas (Ordovícico), areniscas rojas (Devónico), pizarras, radiolaritas y calizas nodulosas (Carbonífero); así como la interpretación de pliegues y fallas originados durante las orogenias varisca y alpina.

La asistencia es gratuita, pero es necesaria la inscripción previa enviando un correo electrónico a: geolodia.asturias2026@gmail.com.