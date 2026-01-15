La exposición '13 Creadoras' pone en valor la visión femenina del arte

Exposición '13 Creadoras', exhibida en la Sala 1 del Centro de Cultura Antigua Instituto (CCAI) de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala 1 del Centro de Cultura Antigua Instituto (CCAI) de Gijón acoge desde este jueves, y hasta el próximo 15 de febrero, la exposición '13 Creadoras', donde mujeres artistas retratan el arte asturiano en clave femenina en distintas disciplinas.

El comisario de la muestra, Santiago Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la inauguración de la exposición, en la que ha participado la edil de Cultura, Montserrat López Moro, ha destacado la interdisciplinariedad de las artistas participantes.

A este respecto, ha apuntado que era interesante poner en común, en diálogo, las distintas técnicas que manejan estas fotógrafas, pintoras o escultoras.

Ha insistido, en este caso, en que le parecía muy interesante dar una panorámica de lo que se está haciendo hoy en día en el entorno asturiano de manos de mujeres y que permitiera, solo con una visita, casi con una mirada, tener casi algo objetivo del arte contemporáneo en Asturias.

Igual de importante le merece el aspecto multigeneracional de esta muestra. Martínez ha remarcado que el objetivo es precisamente que cuando se visite '13 creadoras' se tenga una visión muy completa de la actualidad y la calidad del arte contemporáneo en la región.

Con respecto a la selección de las obras, ha explicado que les pidió que lo que fueran a exponer fuera representativo de su producción.

Ha indicado, además, que esta muestra surge de un proyecto de las concejalías de Cultura e Igualdad. Sobre esta cuestión, ha apuntado que él da unos cursos con Igualdad que se llaman 'Creadoras', y en ellos va hablando de distintas etapas donde la mujer no tuvo presencia.

Según él, a lo largo de toda la historia hasta el siglo XXI, prácticamente, la mujer estuvo "como un segundo plano, como pinceles sin voz". "'Creadoras' es un proyecto de reivindicación, visibilización de mujeres en la historia", ha recalcado.

Fue la directora de Igualdad, Goretti Avello, quien le planteó participar en el calendario que editan todos los años, de ahí que sean 13, por los 12 meses más la imagen de la portada, que ocupa la obra de la artista asturiana más internacional, que es María Jesús Rodríguez.

También hace un guiño a la primera exposición de mujeres artistas en Nueva York, de Peggy Guggenheim, que se titulaba 31, sobre todo en el tratamiento del color de la portada.

Las artistas participantes son: María Jesús Rodríguez; Begoña Muñoz; Carmen Castillo; Elena Rato; Gema Ramos; Helena Toraño; Kela Coto; Mabel Lavandera; Maite Centol; María Braña; Natalia Pastor; Soledad Córdoba; y Tania Blanco.