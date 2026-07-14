La exposición Madre Asturias supera las 2.000 visitas en su primer mes de apertura - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exposición Madre Asturias. De la España negra al arte de avanzada, organizada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, ha superado las 2.000 visitas en su primer mes de apertura en la Sala Sabadell Herrero de Oviedo, donde permanecerá hasta el 30 de septiembre.

Según ha informado este martes el Principado, la muestra reúne 59 obras de 37 artistas y propone un recorrido por más de 150 años de creación artística vinculada a Asturias, desde el siglo XIX hasta la actualidad.

La exposición explora la evolución de la representación de la comunidad a través de distintos lenguajes artísticos y aborda temas como el paisaje, el mundo rural, la industrialización, los cambios sociales y la identidad cultural.

Entre las obras expuestas figuran piezas de artistas como León y Escosura, Darío de Regoyos, Evaristo Valle y Nicanor Piñole, además de creadores contemporáneos. La muestra incluye también la primera exhibición pública de Despedida a los novios en Monasterio de Hermo (1897), de Luis Álvarez Catalá, incorporada recientemente a la colección artística del Principado.