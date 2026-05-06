La exposición 'Odio los bodegones' de Toño Velasco, en La Casa Rosa del 8 de mayo al 7 de junio

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa Rosa, en Oviedo, acogerá desde este viernes 8 de mayo al 7 de junio la exposición 'Odio los bodegones', una propuesta artística de Toño Velasco que invita a reconsiderar uno de los géneros más clásicos de la historia del arte desde una mirada personal, libre y contemporánea.

El título de la muestra, inspirado en la canción 'Odio los pasodobles' del grupo Ilegales, funciona como una declaración de intenciones que oscila entre la ironía y el homenaje. Lejos de rechazar el bodegón, Velasco lo convierte en un espacio de experimentación donde conviven lo nuevo y lo viejo, el orden y el caos, según información de la organización recogida por Europa Press.

En esta exposición, el bodegón se transforma en un campo de juego en el que dibujo y pintura dialogan sin jerarquías. Las obras revelan un proceso creativo abierto: probar, equivocarse y avanzar hasta encontrar un lenguaje propio. Una práctica que conecta con el momento actual, marcado por la contradicción, donde la creación convive con una "cierta pulsión de autosabotaje", han explicado los promotores de la muestra.

'Odio los bodegones' plantea así una reflexión sobre nuestro tiempo: un cambio de paradigma en el que las certezas se desdibujan y lo establecido se pone en cuestión. La inauguración tendrá lugar este viernes a las 19.30 horas, con apertura de puertas a las 17.00 horas.