Exposición Tutankamón: Secretos Revelados en Gijón, Viaje al Antiguo Egipto

1108235.1.260.149.20260731141400 El periodista Raúl Pacheco, director del documental 'Expediente Tutankamón' en el que se basa la exposición 'Tutankamón: Secretos Revelados', que podrá verse en la colegiata de San Juan Bautista, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Tutankamón: Secretos Revelados', exposición sobre la época de los faraones del Antiguo Egipto abrirá este próximo sábado en la colegiata de San Juan Bautista, en Gijón, donde permanecerá abierta hasta el próximo 22 de septiembre.

Sobre ella, el periodista Raúl Pacheco, director del documental 'Expediente Tutankamón', en el que se basa esta exposición, ha resaltado, en declaraciones a los medios de comunicación, que se trata de una muestra, primero, divulgativa, "que va a sorprender, yo creo que a todos".

Según él, quien la visite, va a salir de la misma aprendiendo muchas cosas que probablemente no sepan. Ha indicado, en este sentido, que aunque sean réplicas, porque todavía a día de hoy ya no se pueden sacar originales, siguen llamando mucha atención al público.

Eso sí, ha remarcado que se podrán ver piezas que son reproducciones arqueológicas de una empresa que está especializada en hacerlas a mano, que es de Jaén. "Son artesanos que siguen trabajando como antiguamente y ellos nos prestan esas piezas", ha apuntado.

Por ejemplo, ha citado la máscara de Tutankamón, a lo que ha matizado que la original es de oro macizo "que nadie logra copiar". Aún así, ha asegurado que la se puede ver en la exposición "está copiada exactamente igual".

También se podrá ver el busto de Nefertiti, del cual el original está en Berlín. "Es una pieza que es una réplica exacta, es decir, le falta hasta el ojo izquierdo, tal y como se encontró cuando salió de la excavación", ha llamado la atención.

Ha apuntado, también, que la exposición se divide en tres zonas. La primera zona es como una introducción al Antiguo Egipto, para que si uno no sabe mucho del tema y pueda aprender lo que era una esfinge o sobre las pirámides y dónde se enterraban los faraones.

Hay una segunda parte, en la que se puede ver por dentro de la tumba de Tutankamón y en la que se cuenta un poco cómo eran los tesoros que aparecen, la mayoría piezas de oro.

Ha resaltado, sobre ello, que fue gracias a un "muy tozudo" Howard Carter, un arqueólogo inglés, que insiste en seguir buscando en el Valle de los Reyes y, cuando le van a quitar el dinero de la financiación, al final consigue encontrarlo.

"Todo ese trabajo suyo lo reflejamos aquí también para que no solo sean piezas egipcias, para que se vea cómo trabaja un arqueólogo y cómo trabajaba entonces, con una cámara que, por ejemplo, hemos traído, que no es como nuestro smartphone, no tiene nada que ver, y cómo se trabaja ahora", ha remarcado Pacheco.

En cuanto a la última parte de la exposición, se hace un guiño a Asturias, por la tradición marinera y por la importancia que tuvo también en Egipto el comercio marítimo, a través del río Nilo y su salida al mar. De igual manera, ha hecho mención al faro de Alejandría y a los múltiples faros de la costa asturiana.

Al término de la exposición, se puede ver un vídeo que muestra ocho minutos del documental en el que se basa esta muestra. Un documental que fue, en un momento dado, comprado por Warner Bros. Discovery, en España lo emite en D-Max y luego lo han vendido a nivel internacional.

El vídeo lo que hace es explicarte en ocho minutos qué había dentro de la tumba de Tutankamón, se ve perfectamente las capas, según Pacheco, quien ha incidido en que se tardaron casi diez años en sacar todas las cosas que tenía la tumba.

La muestra, organizada por Cultura Entretenida con la colaboración de Fundación Cajastur y La Luna TV Media, permanecerá abierta en horario de 11.00 a 14.30 horas y de 16.00 a 21.00 horas en agosto y, en septiembre, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Excepcionalmente, el próximo día 12, con motivo del eclipse solar total, la muestra cerrará a las 20.00 horas. La venta de entradas e información en: www.culturaentretenida.com | Tel.: 609 32 60 97