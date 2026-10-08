Extinguido un incendio declarado en un piso de Avilés

Lugar del incendio - SEPA

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han extinguido este jueves un incendio declarado en un piso de la calle Valdés Salas, en Avilés. El suceso se ha saldado sin heridos.

El aviso entró al centro de coordinación del 112 Asturias a las 10.12 horas. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de Bomberos del SEPA del parque avilesino, quienes dieron por sofocado el fuego a las 11.51 horas.

Las llamas se originaron en la sexta y última planta del inmueble, destruyendo por completo una de las habitaciones. El resto de la vivienda se vio afectada por la intensa humareda generada. No ha sido necesario atender a ninguna persona por inhalación de humo ni quemaduras.