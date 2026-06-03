La Factoría Cultural abre hasta el 18 de junio el plazo para las ayudas a la producción artística de 2026

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés abrirá este jueves 4 de junio, hasta el jueves 18 de junio incluido, la convocatoria para la solicitud de ayudas a la producción artística que convoca cada año la Factoría Cultural, dependiente de la Fundación Municipal de Cultura.

El extracto de la convocatoria ha sido publicado en el BOPA de hoy miércoles, 3 de junio . Esta convocatoria, dotada con 16.000 euros, tiene como finalidad el apoyo, la promoción y el estímulo de la creación artística en base a los modelos del arte contemporáneo en todas sus disciplinas, admitiendo la multidisciplinariedad, potenciando su difusión y el acercamiento a la ciudadanía, financiando a personas creadoras y emprendedoras que promuevan y lleven a cabo creaciones artísticas.

Se busca consolidar la creación cultural como una actividad estratégica en su doble condición de incentivo a la activación económica y como desarrollo del valor identitario de Avilés.