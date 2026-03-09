Factoría Sound 2026: ya están a la venta las entradas para los conciertos, que se celebran entre abril y junio en Avilés

Saturna - AVILÉS

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha anunciado este lunes que ya están a los abonos y entradas para el ciclo Factoría Sound 2026, que se desarrolla durante los meses de abril, mayo y junio con cuatro conciertos de artistas nacionales e internacionales.

El ciclo se inaugura el 25 de abril con el británico Laurie Wright, quien actuará en Avilés como una de las cinco paradas que hará en España este año. Le seguirán The Hangmen, procedentes de Los Ángeles, el 8 de mayo.

El 16 de mayo será el turno de Cordovas, que contarán con la participación del cantautor estadounidense Gavin Kattesh como artista invitado. El ciclo se cierra el 5 de junio con la actuación de los barceloneses Saturna. Todos los conciertos comienzan a las 21.00 horas en el Espacio Escénico de la Factoría Cultural.

Las entradas anticipadas tienen un precio de 13,60 euros por concierto y 48 euros por el abono a los cuatro recitales, mientras que el mismo día de cada actuación costarán 16 euros, siempre que haya disponibilidad.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla de la Casa de Cultura, en los cajeros Unicaja y a través de las páginas web www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es .