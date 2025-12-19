Factoría Sound arranca el 30 de enero con Arnau & The Honky Tonk Losers

Arnau & HTL - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer trimestre de 2026 llegará a la Factoría Cultural con una nueva entrega de Factoría Sound que vuelve a apostar por el rock en todas sus formas, del country-rock al heavy psych, el blues eléctrico y el rock más crudo y visceral.

Cuatro conciertos entre enero y marzo conforman una programación pensada para el directo, con bandas de fuerte personalidad escénica y trayectorias que las sitúan como nombres destacados del circuito estatal e internacional.

El ciclo arrancará el 30 de enero con Arnau & The Honky Tonk Losers, una de las propuestas más sólidas del actual panorama de la americana en España.

El 6 de febrero será el turno de Travo, cuarteto portugués procedente de Braga que ha sabido construir una identidad propia a partir del heavy-psych y el garage rock.

Ya en marzo, el día 6, Factoría Sound recibirá a Montana Stomp, formación zaragozana liderada por Susana Colt que regresa a la carretera con The Horse & The Hill.

El ciclo se cerrará el 20 de marzo con James Leg, una de las figuras más singulares del blues y el rock actual. Las entradas y bonos para el ciclo ya están a la venta al precio de 13.60 euros (más gastos de gestión) por concierto en venta anticipada y 48 euros (más gastos de gestión) el bono para los cuatro conciertos. El propio día, las entradas costarán 16 euros en la taquilla de la Factoría Cultural, siempre que haya disponibilidad.