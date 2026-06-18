Factoría Sound Summer refrescará las noches del 21 al 24 de agosto desde el parque del Muelle

Mississippi Queen & The Wet Dogs - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Factoría Sound aterriza un verano más en el parque del Muelle para refrescar las cálidas noches de agosto con cuatro conciertos gratuitos entre el viernes 21 y el lunes 24.

Los nombres que conforman el cartel de esta nueva edición son los de Mississippi Queen & The Wet Dogs, Cápsula, The Buzzos y Anna Dukke, que actuarán a partir de las 21.00 horas dentro del programa musical de las fiestas de San Agustín.

Mississippi Queen & The Wet Dogs serán los encargados de abrir esta edición de Factoría Sound Summer, el viernes 21. Avilés Cápsula actuará en el parque del Muelle el sábado 22. El domingo 23 tomarán el testigo los extremeños The Buzzos. La encargada de cerrar esta edición de Factoría Sound Summer será Anna Dukke, que actuará el lunes 24 de agosto.