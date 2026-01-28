FADE aborda con la Mesa Agroalimentaria el impacto de los acuerdos comerciales y la defensa de sectores "sensibles"

Mesa Agroalimentaria de FADE. - FADE

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con la Mesa Agroalimentaria de la entidad para analizar la situación del sector y el contexto internacional, especialmente los acuerdos comerciales en negociación y su impacto directo sobre el sector primario y la industria agroalimentaria asturiana.

Según ha explicado la FADE en nota de prensa, durante el encuentro se valoraron los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Mercosur, así como las negociaciones en curso con India, "en un escenario global marcado por la inestabilidad geopolítica, la reconfiguración de las cadenas de suministro y la creciente competencia internacional".

Desde la patronal asturiana han afirmado que los acuerdos comerciales "deben generar oportunidades, pero no pueden construirse a costa de perjudicar a sectores productivos concretos". En este sentido, María Calvo ha subrayado que "por beneficiar a unos sectores no se puede penalizar a otros", y ha defendido que cualquier apertura de mercados "debe ir acompañada de mecanismos efectivos de protección y equilibrio".

En relación con el acuerdo UE-Mercosur, FADE ha insistido en la necesidad de una "vigilancia real y estricta" del cumplimiento de las cláusulas de salvaguardia, así como de los controles sanitarios y fitosanitarios, "para garantizar condiciones de competencia justas y evitar distorsiones en el mercado interior europeo".

La FADE también ha abogado por reforzar la Política Agraria Común (PAC) como "instrumento compensatorio", especialmente para aquellos territorios y sectores que puedan verse perjudicados por estos acuerdos comerciales, reclamando mecanismos específicos de apoyo y adaptación para el sector agroganadero asturiano.

ÁMBITOS MÁS SENSIBLES

La reunión ha servido para identificar como ámbitos especialmente sensibles los sectores de la carne y la miel, por su exposición directa a la competencia exterior, el impacto en los costes de producción y la presión sobre los márgenes de rentabilidad, lo que genera una preocupación estratégica para el equilibrio del medio rural y la sostenibilidad del tejido productivo.

FADE ha reafirmado su compromiso con "una internacionalización abierta e inteligente, pero basada en criterios de equilibrio, reciprocidad, protección de los sectores estratégicos y defensa del modelo productivo europeo, especialmente en territorios como Asturias, donde el sector agroalimentario cumple una función económica, social y territorial esencial".