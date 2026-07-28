FADE advierte de un repunte del paro en Asturias en el segundo trimestre frente a la caída nacional

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OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha señalado este martes que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026 reflejan un aumento del desempleo en Asturias del 2,1%, en contraste con el descenso registrado a nivel nacional.

Según la organización, el número de parados en la región creció en 900 personas respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 43.500 desempleados, lo que supone también un incremento interanual del 5,6% y rompe la tendencia descendente de los últimos años. En el conjunto de España, el paro bajó en 213.300 personas, un 7,87% menos.

La tasa de paro en Asturias aumentó una décima, hasta el 9,1%, por debajo de la media nacional, que se situó en el 9,87% tras reducirse cerca de un punto.

Por sexos, FADE destaca la evolución dispar del desempleo, con un aumento de 1.600 parados entre los hombres, frente a un descenso de 800 entre las mujeres. De este modo, el número de desempleadas se situó en 23.800, con una tasa del 10,21%, mientras que los hombres en paro alcanzaron los 19.700, con una tasa del 7,49%.

Por sectores, el paro aumentó entre quienes buscan su primer empleo y en los servicios, mientras que descendió en la industria y la construcción, que registraron la mejor evolución en términos de ocupación.

En cuanto a la actividad, la población activa aumentó en 4.500 personas en el trimestre, hasta las 477.300, elevando la tasa de actividad hasta el 52,4%, aunque la organización advierte de que Asturias sigue situándose en la parte baja en la comparación entre comunidades autónomas.

El número de ocupados creció en 3.600 personas en el trimestre, hasta las 433.800, con un aumento del 0,84%, si bien en términos interanuales se produjo un descenso del 1,2%. La tasa de empleo se situó en el 47,64%, entre las más bajas del país.

Asimismo, FADE apunta a un aumento de los asalariados en 10.600 personas, mientras descendieron otras categorías como trabajadores por cuenta propia, empleadores y empresarios sin asalariados.

A juicio de la organización empresarial, estos datos reflejan una "cierta desaceleración" de la economía asturiana en comparación con la media nacional, si bien subraya el carácter coyuntural de la EPA y recomienda prudencia en su interpretación.