FADE, ATA y CEAT piden la exención fiscal para autónomos con ingresos inferiores al SMI y ayudas al relevo generacional

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OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Asociación Intersectorial de Autónomos de Asturias (CEAT-Asturias) han trasladado al Gobierno del Principado un documento con medidas concretas para mejorar las condiciones fiscales, económicas y sociales de los más de 70.000 autónomos de la región.

Según han detallado las organizaciones en un comunicado enviado a la prensa este miércoles, la iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración suscrito el 3 de febrero entre las tres organizaciones.

El documento recoge que el 80% de los autónomos asturianos trabaja sin empleados y que más de la mitad cotiza en los tramos más bajos del sistema. El rendimiento bruto medio es de 17.311 euros, inferior en muchos casos al Salario Mínimo Interprofesional, pese a lo cual, según las organizaciones, "su tratamiento fiscal es significativamente menos favorable que el de los trabajadores por cuenta ajena con ingresos equivalentes".

Entre las propuestas destacan la exención fiscal para autónomos con rendimientos inferiores al SMI, la mejora de deducciones autonómicas en el IRPF, la exención de tributos autonómicos durante los tres primeros años para quienes se instalen en municipios en riesgo de despoblación, y la compensación de tributos locales en concejos de menos de 10.000 habitantes.

En ayudas directas, se plantea un programa de relevo generacional que subvencione hasta el 75% del traspaso de negocios viables en zonas rurales, así como otras medidas de apoyo a la actividad autónoma y la conciliación.