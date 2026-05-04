FADE, CEAT y ATA Asturias denuncian que la brecha entre autónomos y asalariados crece y reclaman una respuesta "urgente"

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de FADE, María Calvo, y el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), junto a sus organizaciones asociadas CEAT y ATA Asturias, ha urgido este lunes a una respuesta "coordinada y urgente" para garantizar un tratamiento equilibrado del trabajo autónomo frente a lo que consideran un "doble agravio" respecto a los asalariados.

En una nota de prensa, denuncian que las recientes medidas adoptadas amplían la brecha entre ambos colectivos. Según explican, la exención del IRPF para trabajadores por cuenta ajena con ingresos inferiores al salario mínimo (17.094 euros anuales) ha excluido a los autónomos en la misma situación. A esto se suma la subida de la base mínima de cotización, que alcanza el 42% y afecta ya a uno de cada tres autónomos, incluidos aquellos con ingresos muy reducidos.

En este contexto, FADE, CEAT y ATA reclaman medidas que corrijan estas "distorsiones" y eviten que se siga penalizando a quienes sostienen el tejido productivo. Advierten de que el actual escenario penaliza especialmente a los perfiles con menor capacidad económica y a colectivos vulnerables.

Según denuncian, el impacto es especialmente significativo en la figura del autónomo familiar colaborador, clave para miles de pequeños negocios. En Asturias existen 5.409 autónomos bajo esta modalidad, de los cuales el 81% se verá afectado por el incremento de cotizaciones. Las organizaciones subrayan que el 60% son mujeres que operan principalmente en el sector servicios.

Asimismo, han alertado sobre la dimensión territorial del problema, ya que este modelo de actividad es frecuente en el medio rural. "Subidas de esta intensidad pueden ser la puntilla para negocios que ya operan en condiciones límite", han señalado.

PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD POR PRESIÓN FISCAL

A la situación de las cotizaciones se suma, según las organizaciones, una presión fiscal en Asturias situada en la zona "media-alta" del conjunto autonómico. Citando datos del Consejo General de Economistas, apuntan que la carga tributaria en el Principado es superior en más de 200 euros respecto a Madrid y en más de 300 frente al País Vasco para perfiles similares.

En la misma nota de prensa concluyen que esta diferencia, unida a la no deflactación del IRPF, intensifica el impacto sobre las rentas más bajas y agrava la pérdida de competitividad de los trabajadores por cuenta propia asturianos.