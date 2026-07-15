FADE mueve ficha a favor de Garamendi: empresarios asturianos blindan su apoyo al líder de la CEOE para su reelección

Consejo de la FADE celebrado en Gijón - FADE

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Ejecutivo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha acordado este miércoles expresar su apoyo a la candidatura de Antonio Garamendi a la reelección como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

El acuerdo se adoptó en la reunión celebrada en el puerto de El Musel, en Gijón, donde el Consejo realizó previamente una visita a las instalaciones portuarias. Según ha explicado FADE en una nota de prensa, la CEOE ha convocado su Asamblea General Electoral para el próximo 1 de octubre, cuando se elegirá al presidente y al equipo directivo de la Confederación para los próximos cuatro años.

Antonio Garamendi, que preside la organización desde 2018, ha confirmado que optará a un tercer mandato. FADE, organización fundadora de CEOE, se suma así a otras organizaciones empresariales que ya han expresado su apoyo a esta candidatura.

La presidenta de FADE, María Calvo, ha explicado que el apoyo acordado por el Consejo Ejecutivo "responde a la valoración de la trayectoria desarrollada al frente de CEOE y a la conveniencia de mantener una representación empresarial sólida, con capacidad de interlocución y de defensa de los intereses de las empresas en un contexto especialmente exigente".

"Desde FADE entendemos que la fortaleza de las organizaciones empresariales es un elemento esencial para contribuir al progreso económico y social", ha agregado.