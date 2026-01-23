FADE pide mayor flexibilidad en las restricciones al tráfico pesado en el Huerna (AP-66)

Estado de la AP-66. - CAPTURA DGT

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha reclamado este viernes una mayor flexibilidad en la gestión del tráfico pesado en la autopista del Huerna (AP-66) ante el anuncio de un temporal de nieve, tras las medidas decretadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) que restringen la circulación de vehículos pesados entre los días 23 y 25 en todo el noroeste peninsular.

FADE considera que el cierre de una zona "tan amplia" y durante un periodo "tan prolongado", aplicado de forma poco flexible, genera un perjuicio añadido a transportistas y cargadores, especialmente en una vía estratégica como el Huerna.

La organización empresarial señala en una nota de prensa que comparte plenamente la necesidad de extremar la precaución ante episodios de nevadas y de priorizar la seguridad de las personas, pero ha pedido recuperar el sistema anterior, basado en una evaluación constante de las condiciones meteorológicas y de la vía.

En este sentido, FADE aboga por un enfoque "más equilibrado", sustentado en la información técnica, la coordinación entre administraciones y la proporcionalidad de las medidas, que permita abrir el paso al tráfico pesado cuando las condiciones lo permitan.