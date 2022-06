FADE plantea cubrir falta de mano de obra con extranjeros y reclama repensar los plazos de la descarbonización

Calvo pide menor fiscalidad y burocracia, dignificar la FP y una gestión "ejemplar" de los fondos europeos

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha lanzado un mensaje contundente al presidente regional, Adrián Barbón, al que le ha instado a tener en cuenta al empresariado regional a la hora de tomar decisiones políticas.

Entre otras cosas, ha exigido una reducción de la burocracia, una facilidad para acceder a los fondos europeos, ayuda para dimensionar pymes y repensar plazos del proceso de descarbonización para que no lastre la competitividad, al tiempo que ha hecho propuestas como contratar personal en el extranjero en aquellos puestos de trabajo que no se puedan cubrir en el mercado regional o dignificar la FP.

Así lo ha indicado, durante el acto de clausura en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' de la asamblea general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), en la que ha participado el presidente regional, Adrián Barbón, así como la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, Marina Pineda.

Calvo, además, ha lamentado que haya quien diga que el empresario es "pesimista y egoísta" y se le acuse de no aportar, cuando, al contrario, arriesga su propio patrimonio, dan empleo y pagan impuestos.

Ha opinado, en este sentido, que en Asturias no se valora suficientemente a la figura del empresario, cuando se debía reforzar para fomentar más vocaciones empresariales.

Calvo, asimismo, ha reconocido que los empresarios viven una situación "delicada", tanto por el efecto de la pandemia como después con la subida de precios de los materiales, de la energía y la inflación. En ese contexto, ha recalcado que las empresas no han sido capaces trasladar a los precios estos aumentos de costes.

A COSTA DE SU RENTABILIDAD

"Lo hemos hecho a costa de nuestra rentabilidad", ha asegurado la presidenta de FADE, quien ha remarcado que en 2021 los empresarios españoles obtuvieron en total 100.000 millones menos de beneficio y hasta al menos 2024 no se espera recuperar niveles de prepandemia.

Asimismo, ha animado a apostar "firmemente" por las empresas asturianas para convertirse en una economía sólida. Ha planteado, además, algunas propuestas a retos actuales y a futuro, sobre todo en tres aspectos; los problemas del mercado de trabajo, las consecuencias de la transición ecológica para las empresas y la burocracia y fiscalidad.

Para Calvo, no es admisible que con una tasa desempleo elevada no encuentren trabajadores, en prácticamente todos los sectores. Un problema que cree que tiene causas sociológicas, pero que no se puede solventar con soluciones "simplistas", diciendo que se pague más a los empleados. No debería, según ella, vincularse estas subidas necesariamente a la inflación.

En cambio, ha visto "imprescindible" ajustar la oferta formativa a las necesidades de empresas. De ahí que ahora la FADE esté elaborando un estudio de esas necesidades.

También ha considerado importante el fomentar en los centros educativos la cultura del esfuerzo y la vocación empresarial, además de prestigiar la FP e impulsar la FP dual.

Calvo, por otro lado, ha señalado que si bien los mecanismos de protección social son "imprescindibles", desde FADE abogan por contratar trabajadores en otros países cuando no haya aquí. Ha advertido, eso sí, que no plantean una "inmigración descontrolada", mientras que entre las ventajas de contratar extranjeros, sería el ayudar a paliar el problema del reto demográfico.

Ha retado, en este sentido, a Barbón, a resolver estos problemas, como también le ha conminado a buscar soluciones al problema de los altos costes energéticos.

Calvo ha defendido, en este aspecto, el impulsar proyectos de energía alternativa con llegada fondos europeos, pero asegurar, también, que dando a las empresas un "plazo razonable y recursos suficientes" para abordar la transición energética, sin que se ponga en riesgo su competitividad.

En esta línea, ha recalcado que mientras en España se cerraron centrales térmicas, en otros países, por la crisis energética generada tras la invasión de Rusia a Ucrania, se abren o mantienen abiertas.

En el apartado fiscal, ha augurado que los territorios con impuestos más altos perderán competitividad. Por este motivo, ha invitado a Barbón a hacer una reflexión sobre este asunto.

BUROCRACIA

Otra crítica de FADE ha sido a la burocracia administrativa. "Solo pedimos poder trabajar, con seguridad y certidumbre", ha remarcado la presidenta de la institución empresarial.

Ha alertado, además, de que la lentitud de la burocracia está frenando las inversiones; "y no nos lo podemos permitir", ha sostenido Calvo.

Esta también ha considerado "imprescindible" la reforma de la administración, aunque ha matizado que conocen que hay leyes que están ya en tramitación para ello y que apoyan. No obstante, ha opinado que en el Gobierno deben de ser "más ambiciosos" en este aspecto. "Necesitamos una administración eficaz, digital y moderna", ha reclamado.

Mención aparte ha tenido en su discurso la posibilidad de una nueva huelga del transporte. Calvo ha excusado la no asistencia en el acto del presidente de la patronal asturiana, Ovidio de la Roza, al ser convocado de urgencia por el Ministerio.

Esta ha asegurado que las empresas asturianas no pueden afrontar un nuevo paro, que espera que no ocurra, pero de producirse, volverán a gestionar posibles ayudas para los afectados.

Calvo, asimismo, ha hecho una defensa de la concertación social, con la que, según ella, se ha conseguido incluir cuestiones relativas a la formación o aumentar partidas para innovación e inversión en infraestructuras.

A su juicio, FADE debía facilitar estabilidad, y el diálogo y acuerdo social es clave para abordar la situación de la mejor manera posible, según Calvo.

FADE, VIGILANTE A LA SUBIDA DE COSTES

En cuanto a los retos para 2023, ha adelantado que FADE seguirá estando cerca de las empresas y estarán "muy atentos" a la evolución del precio de la energía y a la inflación y cómo afecta esta a la competitividad, pero también vigilarán la contratación pública para que se contemplen las subidas de costes.

En otro orden de cosas, ha destacado que la llegada del AVE será un "gran revulsivo" para Asturias. Al tiempo, ha recalcado que la transformación digital de las empresas es ya una "exigencia", a lo que ha opinado que Asturias tiene capacidad para ser referente, teniendo en cuenta los centros tecnológicos y empresas punteras en el sector en la región.

Eso sí, ha insistido en que es necesario que los fondos europeos lleguen a las empresas, que estos se conozcan con más antelación y se simplifique su acceso. Además, ha abogado por favorecer a las pymes asturianas. Por todo esto, ha animado a Barbón a que Asturias sea ejemplo en gestión de los fondos europeos.

También ha apostado Calvo por atraer y retener talento, al considerar que Asturias se enfrente a su mayor reto económico más estratégico. De ahí la necesidad de que 800 empresas crezcan y se hagan "más fuertes", algo para lo que la FADE ha diseñado un Plan, que incluye, entre otras cosas, abordar el problema del relevo generacional.

También ha avanzado que trabajaran conjuntamente con otras regiones del Noroeste. Y si bien defiende la cultura de la libertad, cree que no se puede dejar de cuidar a las empresas del territorio.

"No hablo de proteccionismo retrogrado", ha aclarado Calvo, quien ha advertido de que la excesiva dependencia de otros países no puede llevar a la destrucción de nuestras empresas. Algo que ha dicho que se ve ya sus efectos en la industria y ahora también en el campo.

Calvo, por último, ha recalcado que Asturias necesita un proyecto con liderazgos sociales y políticos "fuertes" para cumplir con los objetivos marcados, a lo que ha instado a contar con los empresarios.