FADE reclama al Ministerio de Transportes garantías de seguridad en la autopista del Huerna

Archivo - Peaje del Huerna, Autopista AP-66, argayo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones del sector del transporte integradas en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) --ASETRA, ASTRA, ASVIPYMET, CAR y CESINTRA-- han exigido este jueves al Ministerio de Transportes una revisión inmediata de las condiciones de seguridad en las obras de la autopista del Huerna (AP-66) para garantizar la movilidad y minimizar las afecciones al tráfico.

En una reunión mantenida en la sede de la patronal asturiana, las organizaciones han abordado la situación de esta infraestructura, "estratégica" para la economía asturiana. Según han expuesto, cualquier pérdida de capacidad o fiabilidad en esta vía genera mayores costes logísticos, retrasos y dificultades a las empresas.

Las asociaciones han mostrado su preocupación por la acumulación de incidencias, restricciones y cortes de tráfico en la principal conexión viaria entre Asturias y la Meseta. Aunque comprenden la necesidad de acometer las obras de mejora y modernización de la autopista, han reclamado que su ejecución se realice con las máximas garantías de seguridad.

En este sentido, han solicitado al Ministerio una revisión de los elementos que afectan a la conducción, especialmente en lo relativo a la señalización horizontal y vertical, la separación entre carriles en los desvíos por una misma calzada y la iluminación en túneles y tramos en obras durante la noche. Asimismo, han advertido de que, si bien los incidentes registrados en las últimas semanas no han sido graves, el riesgo en la vía sigue siendo alto, sobre todo para vehículos pesados y de gran tamaño.