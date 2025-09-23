FADE y el sector del transporte estudian vías para eliminar el peaje del Huerna

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) se ha reunido este lunes con las principales asociaciones y compañías del sector del transporte en Asturias con el objetivo de estudiar de manera coordinada todas las opciones posibles para lograr la eliminación del peaje del Huerna.

Según ha informado el organismo, en el encuentro han participado Cesintra, CAR, Asvipymet, Casintra, Grupo Enora, Asetra y Astra, que han coincidido en que "lo esencial no es quién lidere la iniciativa ni bajo qué formato se articule, sino que se alcance el objetivo compartido: la supresión definitiva de un peaje anacrónico y lesivo para los intereses de Asturias".

FADE y el sector del transporte han subrayado que no se descarta ninguna vía de trabajo mientras no se evalúen todas las alternativas. En este sentido, se aguarda también a la reunión convocada para el próximo lunes por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Alejandro Calvo, en el marco de la Alianza social y política por las infraestructuras de comunicación que Asturias necesita.

La Federación ha recordado que el peaje del Huerna constituye un agravio comparativo respecto a otras comunidades autónomas, penaliza a ciudadanos, empresas y transportistas, y supone un lastre para la competitividad de la región.

"Es un objetivo que debe unirnos a todos, porque se trata de una reivindicación de justicia para Asturias", ha señalado la presidenta de FADE, María Calvo, quien ha reiterado la voluntad de la organización empresarial de seguir trabajando con firmeza hasta lograr su eliminación definitiva.