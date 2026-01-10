FADE valora positivamente la puesta en marcha de una oferta formativa gratuita en Asturias

Archivo - La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha valorado de manera positiva la puesta en marcha de una oferta formativa gratuita en Asturias destinada a personas trabajadoras ocupadas y desempleadas.

La iniciativa, impulsada por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), se activa tras la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de la adjudicación de las dos convocatorias de formación y contará con una inversión superior a 28 millones de euros para el periodo 2025-2026. Incluye programas no conducentes a certificado de profesionalidad y acciones vinculadas a certificados profesionales.

Desde FADE han destacado que esta programación permitirá mejorar la capacitación y el reciclaje profesional, reducir el desajuste entre la oferta y la demanda de empleo y reforzar la competitividad de las empresas asturianas ante la transformación tecnológica y los cambios organizativos.

"La formación y la cualificación de las personas trabajadoras son hoy un factor decisivo para la competitividad empresarial, la productividad y la capacidad de adaptación de nuestras empresas", subraya la federación, que anima a empresas y trabajadores a participar y aprovechar los recursos disponibles.