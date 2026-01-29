FADE ve Asturias "activa" en conexiones aéreas pero pide una solución para el vuelo con Londres

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, junto a los ediles de de Servicios Sociales y de Urbanismo de Gijón, Guzmán Pendá y Jesús Martínez Salvador, durante una jornada sobre vivienda. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, ha considerado este jueves que, en general, en conexiones aéreas Asturias está siendo "activa", como lo prueba que se están ganando destinos.

Especialmente, ha destacado que es una "buena" noticia el que Air Europa retome sus conexiones con Madrid, para reforzar esa conexión. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la Jornada de debate sobre el problema de la vivienda en Gijón, organizado por We Love Gijón, en el salón de actos de la antigua Escuela de Comercio.

Preguntada por el hecho de que el concurso de la conexión con Londres ha quedado desierto, ha opinado que habrá que ver, en este caso concreto, cómo se puede solucionar. "Es cierto que Londres es importante y que habría que intentar solucionarlo".