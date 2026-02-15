Fallece un hombre de 54 años tras colisionar su motocicleta con un turismo en Posada de Llanera

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este domingo tras colisionar la motocicleta que conducía con un turismo en la intersección de la AS-17, en el kilómetro 17,900, con la calle El Fondín, en la localidad de Posada de Llanera.

La víctima, un varón de 54 años vecino de Llanera, falleció en el lugar del siniestro, tal y como ha informado la Guardia Civil.

Hasta el punto del accidente se desplazaron una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y un equipo UNIS, encargados de instruir las diligencias correspondientes.